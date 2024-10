„Orbán Viktor nem feledkezik meg a születésnapokról' - legendákat köszöntött a miniszterelnök

Közösen ünnepelték születésnapjaikat az újpesti legendák. Tóth András és Nagy László a hetvenötöt, Zámbó Sándor pedig a nyolcvanadikat ünnepelte a találkozón, amelyen a miniszterelnöktől ajándékot is kaptak a szülinaposok.

Tóth András (jobbra) mellett Básti István, Zámbó Sándor és Nagy László Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

- Orbán Viktor nem feledkezik meg a születésnapokról, a futballistákét különösen szem előtt tartja – mondta Tóth András. - Igazán szép környezetbe invitáltak bennünket a Duna parton, közel a Várkert Bazárhoz. Egy meglepetésvendég is érkezett a dózsásokhoz, hiszen a salgótarjáni Básti István is velünk ünnepelte a nyolcvanadik születésnapját.

Tóth András elmondta, természetesen az üdvözlő szavak után mi másról ejthettek volna szót, mint a fociról, s ha már az újpestiek voltak létszámfölényben, akkor a lila-fehéreket vesézték ki.

- Abban egyetértettünk valamennyien, hogy valami megmozdult a csapat környékén – kezdte az újpesti ikon. - Pedig nagyon izgultunk, legalábbis jómagam, hogy ismét a kiesés ellen kell majd küzdenünk, úgy, mint az elmúlt években. De szerencsére a kezdeti gyengélkedés után magára talált a csapat, az edző, Bartosz Grzelak is sokat hozzátett ehhez. Szóval, megint érdemes meccsre járni a Megyeri útra.

Tóth megindokolta, miért volt egy kicsit szkeptikus a rajtnál.

- Nagy volt a jövés-menés, annyian távoztak Újpestről, hogy alig lehetett számontartani. De az új tulajdonosnak (is) köszönhetően posztokra igazoltak, s így már egész jó fazonja lett a gárdának. Jönnek az eredmények, bár el kell mondanom, hogy az MTK ellen (szombat, 20.45. Tv: M4 Sport) a Hungária körúton megszenvedünk. Ugyanis a kék-fehérek szépen összeálltak, veszélyesek, gyorsak és tele vannak önbizalommal. Persze, azért a mieink sem fognak feltett kézzel pályára lépni.

Tóth András még elmondta, hogy a bajnokság végére az ötödik hely környékére várja a lilákat, persze nem búslakodna, ha becsúszna egy dobogó.

- Reálisan gondolkodva az kell mondanom, hogy jövőre lesz igazán összeforrott a csapatunk és akkor akár megcélozhatjuk a nemzetközi porondot is. No meg, hogy a Ferencváros ellen végre a derbin is nyerni tudjunk.