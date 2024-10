Aggódhat Gazdag felesége, válogatott focistánk újra találkozik Messivel

Ha a csapata idén gyengébben is szerepel az észak-amerikai profiligában (MLS), a Philadelphia Union magyar labdarúgója, Gazdag Dániel ebben a szezonban is kitesz magáért. A klubrekorder a 29 bajnokin szerzett 17 találatával jelenleg hetedik a liga összesített góllövőlistáján, amelyet a Liverpoolt is megjárt, 45-szörös belga válogatott Christian Benteke vezet 23-mal. Gazdag csak egy góllal van lemaradva Luis Suárez (18) mögött, míg ugyanannyiszor volt eredményes, mint a másik exbarcelonai Inter Miami-sztár, Lionel Messi (17), igaz, mindkét veterán világklasszis kevesebb mérkőzésen és több gólpassz kíséretében jutott eddig.

Gazdag eddig kétszer játszott idolja ellen: tavaly a Ligakupában 4-1-re, idén a bajnokságban 3-1-re nyertek Messiék Fotó: AFP

Mindenesetre klubjából a 26-szoros magyar válogatott támadó középpályást jelölték az MLS alapszakaszának legértékesebb játékosa (MVP) díjára, amelyre a futballisták, az edzők és a média képviselői szavazhatnak október 21-ig.



A 34 focista között természetesen ott van a nyolcszoros aranylabdás Messi is, így Gazdag a focipálya után az ünnepélyes gálán is találkozhat majd idoljával.

Gazdag és Messi fotója kapta az év kommentjét

A Barcelona-rajongó magyar labdarúgó Messivel közös fotójára a felesége az év kommentjével reagált. A két fiukat, Danikát és Maximot nevelő Gréta akkor elárulta:

Így még rám sem nézett soha

Az év kommentje bejárta a nemzetközi sportsajtót.