Szuper hírt kapott Dárdai Pál fia, üzent az edző

Nem biztos, hogy jó lóra tett Dárdai Bence, amikor a német labdarúgó-Bundesligában erős középcsapatnak számító VfL Wolfsburghoz igazolt nevelőegyesületétől, a Hertha BSC-től. Dárdai Pál legifjabb fia a nyári felkészülési meccseken sok játéklehetőséget kapott, az új szezon tétmérkőzésein ellenben eddig csak percek jutottak neki.

Dárdai Bence a felkészülési meccseken játszott, a szezonrajt óta viszont csak perceket kapott a Wolfsburgban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Öt bajnokin csak a kispadig (és a bemelegítésig) jutott a Kickerben is "nagy tehetségként" emlegetett Dárdai Bence, egy-egy Bundesliga- és Német Kupa-meccsen pedig összesen 19 percre cserélte be Ralph Hasenhüttl.

Dárdai Bence óriási darálóba került

A wolfsburgi vezetőedző nem is két, hanem majdnem három kezdőcsapatra való, 31 futballistával dolgozik. A rutinos tréner egyfelől építhet arra, hogy ez a szokatlan helyzet nagy konkurenciaharcra készteti a játékosokat, másrészt viszont veszélyeket is rejt magában: előbb-utóbb elégedetlenkedni fognak a mellőzöttek. Tudja ezt az osztrák tréner (az RB Leipzig és a Southampton korábbi mestere) is, ezt jelzi, hogy rendre kiemeli a rendelkezésére álló cserejátékosok minőségét és fontosságát. Sőt, azokét is, akik odáig sem jutnak el.

"Taktiker" Hasenhüttl und der Wolfsburger Mammutkader - da kommt was auf ihn zu - 31 Spieler müssen bei Laune gehalten werden - Trainer als Moderator gefordert #WOB #VfLWolfsburg #Wölfe https://t.co/JTY1x11MBO — kicker ⬢ VfL Wolfsburg (@kicker_WOB) October 7, 2024

– Minden egyes játékosra szükségünk van. Tudjuk, milyen gyorsan jöhet egy sérülés vagy betegség, de mindettől függetlenül is úgy gondolom, hogy az intenzív meccsek népes keretet igényelnek. Most minden pozícióra van legalább egy alternatívánk, némelyikre több is. Ez növeli a konkurenciaharc nyomását, alapesetben javítja a teljesítményt. Eddig nem kellett sokat rotálnom, de

kész vagyok más játékosoknak is esélyt adni. Mindannyian elszántak, mindannyian játszani akarnak

– üzente Hasenhüttl a pályára vágyó Dárdaiéknak.

Dárdai Bence egyébként a német korosztályos válogatottban többet játszik, mint a Wolfsburg profijai között: az U19-es csapatot kapitányként vezette 2-1-es győzelemre egy romániai tornán az Eb-címvédő spanyolok ellen (később a házigazda 2-0-ra legyőzte a németeket, akik kedden Norvágia ellen zárják a túrát).