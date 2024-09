Máris áll a bál a Fradi sztárja miatt, kiakadtak a szerbek Matheus Saldanha góljai után

Másodpercek alatt lett kedvenc Matheus Saldanha a Ferencváros táborában. A Fradi focistája a hétvégén a Budafok elleni Magyar Kupa-meccsen állt be csereként. Gólnélküli állásnál érkezett a Fradi új sztárja, tíz perc alatt szerzett két gólt, s egy zseniállis passzal előkészített egy harmadikat. A zöld-fehérek 3-0-ra nyertek, s ünneplik új sztárjukat. Szerbiában a Partizan rajongói pedig csak keseregnek a játékos elveszítése miatt.

Matheus Saldanha varázsolt a pályán / Fotó: Adam Molnar

Saldanha értékét a mértékadó Transfermarkt honlapja 8 millió euróra (3,15 milliárd Ft) taksálja, ezzel ő az NB I történetének legértékesebb játékosa. Éppen ezért furcsa, hogy a Ferencváros ennek töredékéért, hírek szerint 3 millió eurórét (1,1 milliárd Ft) szerezte meg őt. Emiatt sem örülnek Szerbiában a Partizan Beograd hívei.

Matheus Saldanha már most hiányzik a szerbeknek

A brazil csatár távozása meglátszik a Partizan teljesítményén. Mióta eljött, a belgrádi csapat kétszer kikapott, egyszer pedig döntetlent játszott. Az együttes jelenleg csak a hetedik helyen áll a tabellán.

Kiderült, hogy Saldanha kellett a Partizannak a sikerekhez. Nélküle csak egy átlagos, rossz csapat a klub

- írja a Republika újság.

Saldanha jelentőségét az is emeli, hogy a Ferencváros mellett Bundesliga-klubok is keresték, ő azonban a zöld-fehéreket választotta. Épp időben jött, a Fradi még be tudta őt nevezni az Európa-liga csoportkörére.

Saldanha első perces parádéja a Budafok ellen: