"Ha már megtetted, tartsd a szavad" - durván beszóltak a világbajnok focistának

Minden sérülés rosszkor jön, de a Barcelona kapusa a lehető legrosszabbkor dőlt ki. Marc-André ter Stegen idén szeptemberben éppen a magyarok ellen lett a német válogatott elsőszámú kapusa. A játékos most az egész szezonra kidőlt, s kérdés, valaha teljesen fel tud-e épülni annyira, hogy újra a Barcelona kapujába térjen vissza. A probléma a németeknél is adott: a világbajnok Manuel Neuer az Európa-bajnokság után jelentette be - Toni Krooshoz, Ilkay Gündoganhoz és Thomas Müllerhez csatlakozva -, hogy többé nem szerepel a nemzeti csapatban. 38 évesen már nem érez magában annyit, hogy a 2026-os világbajnokságig kitartson. Ter Stegen drámája után a szakma és a közvélemény egyre többször emlegeti Neuer nevét, sokak szerint a Bayern München játékosának kellene visszatérnie a Nationalelf kapujába. Sokan azonban nem értenek ezzel egyet.

Manuel Neuer balra többször a magyarok ellen is védett Fotó: AFP

A Bayern München korábbi kiváló labdarúgója, Stefan Effenberg karakán üzenetet küldött Neuernek. A korábbi válogatott játékos szerint a kapusnak hitelesnek kell maradnia, s a jelenlegi helyzetben csak egyet tehet. Effenberg egy cikkben írta le a véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi lenne akkor, ha Manuel Neuer visszatér a válogatottba.

"Sosem értettem, miért kell előre bejelenteni egy visszavonulást a válogatottól. Pontosan az ilyen szituációk miatt. Ha most Neuer visszatér, azzal hiteltelenné válik sokak szemében. Manuel, csak egyet üzenhetek neked:"

Ha már megtetted a bejelentést, akkor álld a szavad

- üzente Effenberg, aki szerint káros lenne a kapus reaktiválása.

Manuel Neuer 2009 és 2024 között 124 alkalommal szerepelt a német nemzeti csapatban, azzak viágbajnok is lett 2014-ben.

Manuel Neuer helyett ők jöhetnek

Nincs könnyű helyzetben Julian Nagelsmann szövetségi kapitány. Ter Stegen helyett olyan kapusokban gondolkodhat, akik korábban nem voltak huzamosabb ideig a csapat tagjai. Így szóba jöhet Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Stefan Ortega (Manchester City) és Noah Atubolu (Freiburg).