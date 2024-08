„A Balatonnál fogunk pihenni” – azonnal nyaralni megy a friss magyar olimpiai bajnok

A Madridban élő 18 éves versenyző a magyar tékvandó történetének első olimpiai érmét nyerte, tehát történelmet írt Párizsban. Nem véletlen, hogy Márton Viviana a döntő után táncolni kezdett.

Márton Viviana történelmi magyar sikert aratott Fotó: Illyés Tibor

– A tánc ösztönösen jött. Nagyon szeretem, ha mindenki megőrül és táncol velem. Főleg ebben a pillanatban. Ebben táncolni kellett – mondta Márton Viviana, Párizs olimpiai bajnoka.

Az egykor ritmikus gimnasztikával is kacérkodó, korábban a Kanári-szigeteken tréningező, később Madridba költöző versenyző a spanyol fővárosban marad.

– A madridi Hankuk Internacional tökéletes feltételeket biztosít nekem. A döntő után Tenerifére is emlékeztem azzal, hogy a Kanári-szigetek zászlaját lobogtattam a magyar trikolór mellett – árulta el a tinilány, aki azt is megosztotta velünk, hogy hamarosan elkezdődik a nyaralása. – A Balatonon pihenünk, kibérelünk egy házat.

Márton Viviana és Luana együtt is nyerne

Ikertestvére, Luana szintén tékvandós, mindvégig harsány biztatásokat kapott tőle a Grand Palais lelátójáról.

– Vele együtt nyertem junior Eb-t, és csaknem ő is kvalifikált Párizsba. Egymást motiváljuk, együtt edzünk. Most egyenlítettem vele szemben, hiszen az ő vb-címére olimpiai aranyéremmel válaszoltam. Már most mondom, Luana az 57 kg-ban, jómagam a 67-ben olimpiai bajnoki címet nyerünk 2028-ban. Jósként beváltunk, hiszen idén februárban mindketten jeleztük: Párizs az enyém lesz.

Luana elárulta, hogy lényegesen jobban izgult Vivianánál a döntője során, és megerősítette testvére szavait Los Angeles kapcsán.

„Minden meccse után iszonyatosan fájt a fejem, a hangom pedig már teljesen elment, annyit kiabáltam, de nagyon boldog vagyok. Los Angelesben én is megcsinálom” – fogalmazott Luana.