Hiába lett alapember, nincs maradása a Fradinál

Az új vezetőedző, Pascal Jansen bemutatkozása nagyszerűen sikerült a Ferencvárosnál, a Bajnokok Ligája-selejtezősorozatának második fordulójában oda-vissza győzte le a The New Saintst, ezzel magabiztosan jutott tovább. A Fradi következő ellenfele a dán Midtjylland lesz, amire Jansen már ki is hirdette a módosított keretét, amiben több érdekesség található.

A Fradi Myenty Abenától (középen) is megválhat Fotó: Török Attila

A nyári Európa-bajnokságon Skócia ellen súlyos sérülést szenvedő Varga Barnabás újra az együttes rendelkezésére állhat, írja a Fradi a honlapján. Marquinhos azonban már nincs ott a csapatban, akinek szerződtetését hamarosan bejelenti a Szpartak Moszkva. További érdekesség, hogy Myenty Abena sincs ott a listán, ami vélhetően a távozását vetíti elő.

Abena a Slovan Bratislavától érkezett még 2023 januárjában a Fradihoz. Első félszezonjában többségében kiegészítő ember volt, a tavalyi idényben az akkori vezetőedző, Dejan Sztankovics már jóval nagyobb szerepet szánt neki. Alapembere lett a csapatnak, amelyben 26 tétmérkőzésen jutott szóhoz, középhátvéd létére pedig három gólt tudott szerezni.

Újra profitot termelhet a Fradi

Jó teljesítményének köszönhetően az értéke is megugrott, jelenleg 1 millió euróra (394 millió forint) taksálja a Transfermarkt, ilyen magas számot még soha nem ért el pályafutása alatt. Ibrahim Cissé maradt a klubnál, az ő párja az újonnan érkező Raul Gustavo a védelem közepén. Abena úgy néz ki, hogy a kölcsönből visszatérő Mats Knoesterrel szemben vesztett versenyt, aki ott van a keretben. Másfél éve 400 ezer eurót (157 millió forint) fizetett Abenáért a klub.

Abena szerződése 2026 júniusáig szól a Fradival, így amennyiben a klub értékesíti, jelentős összeget tud érte kapni. A Midtjylland elleni odavágót augusztus 6-án, kedden 19:05-től rendezik.