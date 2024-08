Történelmi tett kell a Fraditól a Bajnokok Ligájához

Nagyon nehéz helyzetbe került a Ferencváros focicsapata a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A gárda a harmadik selejtezőkör első meccsén 2-0-ra kapott ki a dán Midtjylland otthonában. Hátrányból kell tehát kiharcolni a továbbjutást jövő kedden hazai pályán. A Ferencvárossal utoljára 1994-ben fordult elő egy nemzetközi kupapárharcban, hogy úgy jutott tovább, hogy az első meccset idegenben elveszítette. Akkor Moszkvában a helyi CSZKA verte a Fradit a KEK-ben, majd a visszavágón Lipcsei Péterék hosszabbításban nyertek. Idén februárban is hasonló volt a helyzet, akkor a Konferencialigában a nyolcaddöntőbe jutásért a görög Olympiakosz a hazai siker után Budapesten is 1-0-ra verte a zöld-fehéreket, majd meg is nyerte a sorozatot.

A dánok jobbak voltak hazai pályán, mint a Fradi / Fotó: Micheller Szilvia

A gárda vezetőedzője, Pascal Jansen tudja, mi kell ahhoz, hogy itthon ünnepelhessen a csapat.

Mondtam a fiúknak az öltözőben, hogy mindenki volt már olyan helyzetben, hogy 2-0-ra vezet az ellenfél félidőben. Ha otthon értékesítjük a helyzeteinket, akkor meg tudjuk fordítani a párharcot, egy gól is önbizalmat adhat

- mondta a holland tréner.

Így lehet ott a Fradi a Bajnokok Ligájában

A Ferencvárosra tehát nem vár könnyű visszavágó. Ha megnyeri a csatár, akkor az utolsó körben a ciprusi APOEL, vagy a szlovák Slovan Bratislava lehet a zöld-fehérek ellenfele.