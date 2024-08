Vereség Dániában, itthon kell továbbjutnia a Fradinak

Kiemeltként, ám nem feltétlen szerencsésként várta a Bajnokok Ligája harmadik selejztezőkörét a Ferencváros focicsapata. Az ellenfél ugyanis a dán bajnok Midtylland, a gárda hét éve kettős győzelemmel múlta felül a zöld-fehéreket az Európa-liga selejtezőben. A most látottak alapján nem lett rosszabb az északi csapat. Az első félidőben komoly védelmi hiba után - többen is hibáztak hátul a Ferencvárosból - a lengyel Buksa szerezte meg a dánoknak a vezetést. A szünet előtt Arel Simsirnek köszönhettük, hogy nem nőtt a különbség, a középpályás borzasztó tizenegyesét Dibusz Dénes védte.

Dibusz kivédte a tizenegyest, Fotó: Fradi.hu

A második félidőre megjött a hazaiakhoz a cserecsatár Franculino, ő még jobban összezavarta a Fradi védelmét. Többször is veszélyeztetett, s végül a Midtjylland második találatát is ő szerezte. A Ferencvárosnak is voltak helyzetei, azonban elmaradt a szépítő találat. A jövő heti, budapesti visszavágó nem lesz könnyű, de a Fradinak természetesen a 0-2 után is megmaradt az esélye a továbbjutásra.