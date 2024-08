„Nagyon bízom a sikerben” – visszavágna a Fradi a dánoknak a BL-ben

A Ferencváros kedden 19.15 órakor (tv: Duna TV) a Midtjylland otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A zöld-fehérek legutóbb hét éve találkoztak a dán csapattal, és az akkori edző, Thomas Doll az első meccsen kénytelen volt nélkülözni a fél csapatát.

Civic (jobbra) és társai a BL-főtábláért küzdenek / Fotó: Koncz Márton

– Pedig idehaza remekül indult a 90 percünk, 2-0-ra vezettünk – mondta a Metropolnak Bőle Lukács, aki a zöld-fehéreknél futballozott. – Azonban 2-0-nál, a 45. percben kiállították német védőnket, Julian Kochot, emiatt a folytatásban elment a hajó. A mostani Midtjylland a dán Superliga egyik legjobbja, jelentős tudású együttes, ugyanakkor a jelenlegi Ferencváros ütőképességét lehetetlen összehasonlítani a hét évvel ezelőttivel.

Amúgy 2017 nyarán sokan reménykedtek abban, hogy a Herningbe kiírt visszavágón behozza kétgólos hátrányát a Fradi, ehelyett 3-1-re nyertek a dánok.

– Odahaza szalasztottuk el a továbbjutási esélyt – emlékezik Priskin Tamás, aki éket játszott a Fradiban a dánokkal szemben. – Most nagyon bízom a sikerben, és abban, hogy Dibusz Dénesék végül elérik a BL-főtáblát. Ehhez persze búcsúztatni kell a dánokat, aztán a play-off-on is túl kell jutniuk.

Pascal Jansen, az FTC holland–angol mestere a második selejtezőkörben a walesi The New Saints (5-0, 2-1) búcsúztatását követően kijelentette: főtábla a céljuk. Elárulta a Fradi Médiának, hogy az anyósa és az apósa rendre zöld-fehér gyertyát gyújt meccsnapokon. A Midtjylland szombaton az Aalborg elleni bajnoki 2-0-s sikerrel melegített, és az utóbbi hét hazai meccsén a herningi MCH Arenában veretlen maradt. Az FTC a BEK/BL-ben ezúttal megszakítás nélkül hatodszor, összességében tizenhetedik alkalommal rajtol, és bár a klubikon, NB I-es gólkirály Varga Barnabás arccsontműtétje után már edz, nevezték is a BL-be, de még nem lép pályára.