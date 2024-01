Keményen erősít a Fradi ellenfele, milliárdos sztárokat igazol az Olympiakosz

Bár nincs sokkal lemaradva a görög labdarúgó-bajnokság listavezetője, a PAOK (35 pont) mögött az Olympiakosz, 32 pontjával csupán a harmadik helyen holtversenyben az AEK Athénnal. A piros-fehér mezes együttes búcsúzott az Európa-liga csoportköréből, azonban a Konferencialigában folytatni tudja a nemzetközi versengést, ahol a Ferencváros lesz az ellenfele.

Rohamtempóban erősít a Ferencváros Konferencialiga-ellenfele, az Olympiakosz – Fotó: Vasvári Tamás

A vezetőség szeretné felrázni a csapatot, ezért már a téli átigazolási időszak elején bekezdett. Csatárposztra kölcsönvette a Porto 25 éves futballistáját, Fran Navarrót. Az U20-as spanyol válogatott támadó nem kapott sok játéklehetőséget az ősszel, ezért Görögországban lendülne újra formába. Értékét a Transfermarkt 10 millió euróra (3,7 milliárd forint) becsüli.

Azonban nemcsak Navarro tette le a voksát a 47-szeres görög bajnok mellett. Először az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano számolt be arról, hogy a portugál válogatott Gelson Martins is a pireneusiakat választotta. Martins 2018-ban a Sportingnál robbant be a köztudatba, az Atlético Madridnak pedig sikerült 22 millió euróért (8 milliárd forint) megszereznie az akkor 35 millió euróra (13 milliárd forint) taksált szélsőt. A spanyol topklubnál viszont nem tudott konstans jó teljesítményt nyújtani, ezért egy év múlva a Monacóhoz került, szintén nem kevés pénzért (30 millió euró/11 milliárd forint). A kezdeti fellángolás után tavaly már csak epizódszereplő volt, idén pedig egyáltalán nem kapott játéklehetőséget, a 28 éves szélső 2026 nyaráig írt alá új csapatával.

A Ferencváros háza tájáról egyelőre csak pletykák láttak napvilágot az esetleges új érkezőkről, szó van a Qarabag szűrőjéről, Júlio Romaóról, és a Crvena zvezda 100-szoros osztrák válogatott futballistájáról, Aleksandar Dragovicról.