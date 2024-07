Távozhat a Fradi egyik legjobbja, ők lehetnek a helyettesei

Marquinhos kapcsán már idén januárban felröppentek olyan hírek, hogy távozik a Ferencvárostól, ám végül az idényt még a zöld-fehér mezes együttessel fejezte be. A brazil szélső a The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn kezdőként lépett pályára, ahol 76 perc alatt gólt és gólpasszt is szerzett. Könnyen lehet azonban, hogy a 24 éves szélsőnek ez volt az utolsó összecsapása Fradi-játékosként.

Marquinhos hamarosan búcsút mondhat a Fradinak – Fotó: Koncz Márton

A befutó az orosz élvonalbeli Szpartak Moszkva lehet, amelynek az új vezetőedzője Dejan Sztankovics, a szerb tréner tehát jól ismeri Marquinhos képességeit. Az orosz klub hajlandó ötmillió eurót (2 milliárd forint) kifizetni a Fradinak, amivel a brazil az egész NB I legdrágább távozója lehet.

„Az életben vannak nehéz döntések, nagyon ritka eset a mai futballban, hogy valaki a teljes pályafutását ugyanannál a csapatnál tölti. Csak akkor távozom, ha azzal a klub is jól jár. Meglátjuk, mit tartogat számomra a jövő, de a Fradinak mindig helye lesz a szívemben” – nyilatkozta sejtelmesen a folytatásról Marquinhos.

Ők lehetnek Marquinhos helyettesei

A brazil távozása egyre valószínűbb, a klubnak pedig házon belül két fő opciója van a helyettesítésére. Vélhetően Edgar Szevikjan kerül ezzel eggyel közelebb a kezdőcsapatba kerüléshez. Az örmény válogatott télen érkezett az Üllői útra, és tavasszal bár sok játéklehetőséget nem kapott, amikor a pályán volt, rendre jó teljesítményekkel rukkolt elő. Szevikjan nem kifejezetten balszélső, ellenben nem jön akkor sem zavarva, ha ezen a poszton kell játszania.

A másik opció az új igazolás, Kady Borges lehet. Borges az orosz élvonalbeli Krasznodartól érkezett, a Fradi 2 millió eurót (780 millió forint) fizetett érte. A 28 éves futballista alapvetően támadó középpályás, de további előnye, hogy a két szélen szintén otthon érzi magát, technikai képességei pedig hasonlóak honfitársához. Pascal Jansen külön örülhet annak, hogy Szevikjan és Borges mellett Kristoffer Zachariassen és Adama Traoré is több poszton bevethető, így a vezetőedző meccs közben is tudja majd rotálni a jövőbeli középcsatár mögötti hármasát.