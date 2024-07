„Őszintén elnézést kérek” – Dráma az olimpián, inkább visszavonul a 20 éves úszónő

Luana Alonso paraguayi úszó 20 éves kora ellenére már második olimpiáján vesz részt. A sportolónő a 100 méteres pillangóúszásban szeretett volna a döntőbe kerülni, de végül kiesett az előfutamban. Alonso ezt követően hosszú üzenetben jelentette be, hogy visszavonult az úszástól.

Luana Alonso mindössze 20 évesen vonult vissza / Fotó: AFP

„Kavarognak bennem az érzelmek, mert ez volt az utolsó versenyem, visszavonulok az úszástól. Oly régóta, 18 éve úszom, ez idő alatt annyi mindent kaptam, de sajnos úgy döntöttem, hogy abbahagyom. Azonban örülök, hogy itt az olimpián úszhattam utoljára” – kezdte Luana Alonso, akinek az írását az Origo szemlézte.

„Sajnos nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettem volna, ezért őszintén elnézést kérek egész Paraguaytól, azonban úgy érzem, mindent megtettem, amit tudtam, annak ellenére, hogy több hátráltató dolog is történt velem. Összességében örülök, és annak is, hogy telt ház előtt az olimpiai játékokon búcsúzhatok. Most már hivatalos! Visszavonulok az úszástól, köszönöm szépen mindenkinek a támogatást! Bocsáss meg, Paraguay! Csak köszönettel tartozom."

Alonso a kommentekre reagálva elárulta, hogy a döntését már hónapokkal ezelőtt meghozta, és mindenképp az olimpia után akart volna visszavonulni. A fiatal sportolónő jelenleg az Egyesült Államokban tanul, a Southern Methodist University hallgatója Dallasban, az életét innentől nagyrészt a tanulásnak szenteli majd.

Emellett azonban az influenszerkarrierje is beindulhat, az Instagramon 340 ezer követője van, sokan az egyik legszebb sportolónőnek tartják, emellett már most több jelentős együttműködéssel rendelkezik.