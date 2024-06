Mától hivatalosan is Arne Slot lett a Liverpool focicsapatának vezetőedzője. Erről Szoboszlai Dominik klubjának Instagram-oldala számolt be. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a holland szakember váltja a kilenc év után búcsúzó Jürgen Kloppot, de az első hivatalos fotóra a mai napig kellett várni.

Szoboszlai Dominik új főnöke ezelőtt három évig irányította hazájában a Feyenoord együttesét. Kimondottan sikeres volt Rotterdamban, ahol bajnoki címet és kupát nyert a gárdával, sőt, 2022-ben bejutottak a Konferencialiga fináléjába is. Ott 1-0-ra a Roma győzte le őket.

