A Ferencváros tavalyi bravúrja után idén a Győrnek szurkolhatunk a női kézilabda BL-döntőben. A lányok a budapesti négyes döntő első napján 24-23-ra verték a dán Esbjerget. Per Johansson csapata már hat góllal is vezetett, de végül egy utolsó másodperces védés is kellett a sikerhez. A Győr a 10. Bajnokok Ligája-döntőjére készülhet.

Fotó: Kovács Tamás

A gárda ellenfele vasárnap a francia Metz, vagy a német Bietigheim lesz.