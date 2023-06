Elmaradt az újabb csoda, de a Fradi és a budapesti BL-döntő így is csodás volt

A Ferencváros női kézilabdacsapatának menetelését megállította a Vipers a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének vasárnapi fináléjában, a budapesti MVM Dome-ban.

Vjahireva és a Vipers már megalljt parancsolt a Fradinak Fotó: Illyés Tibor

A Fradinak a szombati elődöntő világcsúcsa (20.022 néző) és világszenzációja (a dán Esbjerg 30-29-es elődöntőbeli legyőzése) után még magasabbra került a léc.

A norvég sztárcsapat gyorsan elhúzott a Fraditól, 4-5 góllal is vezetett, de a zöld-fehérek a fergeteges szurkolásól is hajtva a szünetig fölzárkóztak (13-14).

A szezon végeztével a vezetőedzői posztról 15 év múltán leköszönő Elek Gábor csapata korábban a négyes döntőbe jutást, majd a győztes elődöntőt is szenzációs hajrával hozta össze. Most a második félidő elejétől már látszott, megint erre lenne szükség: Tomori Zsuzsannát a 36. percben kiállították könyöklésért, a Vipers pedig ezt kihasználva egyre inkább ellépett, 8 gólosra is hízott a különbség.

Elek Gábor BL-ezüsttel távozik a Fradi kispadjáról Fotó: MTI

Végül a norvégok 28-24-re győztek és a 2021-es és 2022-es sikerük után már másodszor védték meg a BL-elsőségüket.

Korábban a bronzmérkőzésén a Győr 28-27-re legyőzte az Esbjerget.