Dárdai Pál máris visszautasított egy ragyogó munkát a leváltása után

A 2016-os Európa-bajnokság csoportmeccseivel ellentétben, az idei kontinenstornán nem lesz szakkommentátor Dárdai Pál. Pedig a helyszín Németország lesz, ahol a Hertha magyar legendája 1997 óta él, ő pedig elvileg ráérne, hiszen a Bundesliga-másodosztály szezonja vasárnap véget ért, vele pedig a berlini klub nem hosszabbította meg a vezetőedzői szerződését.

Dárdai Pál a fia, Márton legnagyobb szurkolója lesz a németországi Eb-n / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Pál kacérkodott is a gondolattal, hogy újra besegít a tévéközvetítésekben. Hónapok óta magyar és német felkérései is voltak erre vonatozóan. Miután azonban a középső fia, Dárdai Márton is magyar válogatott lett, elhatározta: a németországi Eb-n főállású szurkoló lesz, a meccseken a helyszínen drukkol a fiának és Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának.

– Sok felkérést kaptam, voltak ajánlataim televízióktól. Némelyikre azt válaszoltam: ha Márton nem lesz ott, miért ne? Mégiscsak megéri, és még szórakoztató is. Csakhogy Márton ott lesz, ezért semmi ilyet nem csinálok. Csakis szurkoló leszek – mondta Dárdai Pál még az Osnabrück elleni szezonzáró Hertha-meccs (1-2) előtt.

A 61-szeres magyar válogatott középpályás, egyben korábbi szövetségi kapitányunk kedden hazautazott a Balaton-parti nyaralójába, majd sajátos Eb-táborba vonul június második felére: Dárdai az eddigi pályaedzője, Bódog Tamás mainzi otthonába költözik, ami éppen a magyar válogatott meccseinek helyszínei, Köln és Stuttgart között helyezkedik el.

A magyar válogatott Eb-csoportmeccsei: Június 15., 15.00, Köln: Magyarország–Svájc Június 19., 18.00, Stuttgart: Németország–Magyarország Június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország (A csoportok első és második helyezettjei mellett a legjobb négy harmadik is továbbjut a nyolcaddöntőbe.)

– Tíz napra beköltözünk Tamás barátomhoz. A feleségem, Mónika, a kutya és én. Onnan megyünk majd a stadionokba, szurkolóként, sörözve. Drukkolunk Magyarországnak, de igazán sokat Németországtól várok. Jól néz ki, ahogy fejlődött a csapat Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynál. Úgy sejtem, Németország és Magyarország együtt jut tovább a csoportból. És akkor tovább maradunk Tamásnál – mondta Dárdai Pál.

A hozzá hasonlóan Pécsről indult, 5-szörös magyar válogatott védő, Bódog Tamás 2001-től öt évig a Mainzban focizott, majd ott kezdte az edzői pályafutását is. Legutóbb újra a mainzi Bundesliga-klubnál dolgozott játékosmegfigyelőként, mielőtt 2022-ben csatlakozott a Hertha stábjához.

