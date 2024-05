Borult a bili Berlinben: Dárdai Pál váratlanul kitálalt

Tavaly óta bizonytalan Dárdai Pál jövője a Hertha BSC labdarúgóinak vezetőedzőjeként, de az utóbbi napokban felgyorsultak az események. Előbb szombaton a Bild kürtölte világgá, hogy megszületett a döntés: nem hosszabbítják meg a magyar tréner nyáron lejáró szerződését. Aztán az aznapi meccs (3-1-es siker a Kaiserslautern ellen) után maga Dárdai erősítette meg a hírt. Mégsem kerek a történet: hiányzik egy fontos láncszem, a főnökei ugyanis más forgatókönyvhöz ragaszkodnak.

Dárdai Pál (a télen elhunyt Hertha-elnök emlékére készült molinót tartva) egy időre megint búcsúzott az Olimpiai Stadion hazai kispadjáról – Fotó: AFP

Dárdait taps és a neve megéneklése kísérte le a berlini Olimpiai Stadion pályájáról a szezon utolsó hazai mérkőzése végén. A Berliner Zeitung szerint hivatalosan még mindig tisztázatlan a tréner sorsa. Pedig a főszereplő már elárulta:

– Mindig itt ragadok egy évre, aztán a csapat, a vezetőség és Pál döntenek. A végén mindig van egy döntés, ezúttal az, hogy Pál nem folytatja tovább – idézte a Magyar Nemzet az ARD-nek nyilatkozó Dárdai Pált, aki már azt is elárulta: a berlini klubnál eltöltött évtizedei alatt ez már a sokadik búcsúja, de ő nem érez haragot, marad herthás.

– Most hazamegyek a családomhoz és a kutyámhoz. Iszom először egy sört, aztán egy bort, elszívok egy szivart, és élvezem a napot – mondta többek között Dárdai, akinek ez a bő egyéves megbízatása már a harmadik volt a Herthánál: előbb 2015 elejéről 2019 nyaráig, majd 2021 elejétől novemberig irányította a csapatot.

Szavai alapján immár a harmadik leváltása is biztos. Csak az rejtély, hogy ez melyik fél döntésén múlt. Többször is írtunk már arról, hogy a klubon belül a kétes hírű amerikai befektetőcsoport képviselője szorgalmazza Dárdai leváltását. A Hertha sportigazgatója, Benjamin Weber és a vezérszurkolóból lett elnök, Kay Bernstein téli sokkoló halála óta a klubot vezető Thomas E. Herrich ellenben továbbra is tartják magukat ahhoz, amit az utóbbi hetekben már sokszor hangsúlyoztak: csak a szezon végeztével beszélik meg, hogyan tovább.

– A hét folyamán bizalmas megbeszéléseink voltak a sportvezetéssel. Abban állapodtunk meg, hogy jövő héten folytatjuk. Ha lesz bejelentenivalónk, bejelentjük – mondta Herrich, akinek a szavai akár azt is súghatják: Dárdai meg sem várta a hivatalos döntést, maga jelentette be a távozását.