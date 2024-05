És még ők fúrják Dárdait?! Borul a bili Berlinben, kiderültek a befektetők sötét üzelmei

Nincs szerencséje a Hertha BSC-nek a befektetőkkel. A berliniek máig nyögik a kétes hírű német Lars Windhorst időszakát, aki 374 millió eurót (145 milliárd forint) pumpált ugyan a német futballklubba, de a nagy pénzszórás csak kieséshez, szakmai és gazdasági összeomláshoz vezetett. Most pedig a 14 hónapja beszállt amerikai partnerük viselt dolgai miatt aggódhatnak Dárdai Pál főnökei. A 777 Partners eddig pontosan fizetett ugyan – sőt, a 2025-ig vállalt 100 millió euró (39 milliárd forint) háromnegyedét már a határidő előtt átutalta –, de világszerte egyre több turpisságára derül fény.

Josh Wander, a 777 alapítója az azóta elhunyt Hertha-elnök Kay Brnstein és a jelenlegi klubvezér Thomas E. Herrich között Fotó: AFP

A Berliner Kurierban körüljárt botrányok annak fényében különösen érdekesek, hogy Dárdait a klubon belül a 777 képviselője igyekszik leváltani már tavaly óta. Decemberben a sajtón keresztül üzengetett egymásnak a nyáron teljesen átalakított csapat hullámzó teljesítményét a magyar edző nyakába varró Johannes Spors, és a nyilvános kritikájára kőkeményen válaszoló magyar edző.

– Ha valaki A-t mond, mondjon B-t is, tehát nevezze meg az érveit! Ne beszéljen a levegőbe, hanem mondja meg, hol a hiba! Akkor elfogadom – replikázott Dárdai már karácsony előtt. Spors azóta is szorgalmazza, hogy újabb és újabb edzőjelöltjei egyikére váltsák le nyáron a magyar klubikont.

Investor 777 hat zwei Trainer auf dem Zettel. Markus Gisdol und Kosta Runjaic. #HaHoHe & Vorwärts Westend! pic.twitter.com/LW5J6VVcGf — Vorwärts Westend! (@V_WESTEND) April 24, 2024

A floridai befektetőcsoport a Herthával együtt már 7 futballklubot pénzel. Portfóliójába tartozik a brazil Vasco da Gama, az ausztrál Melbourne Victory, Európában pedig a francia Red Star, az olasz Genoa, a spanyol Sevilla és a belga Standard Liége. Utóbbinál már nagy a baj: a hírek szerint az amerikaiak nem teljesítik a vállalt kötelezettségeiket, a klub fizetésképtelenné vált és ezért veszélybe került a licence is.

A 777 jó ideje azon dolgozik, hogy megvesse a lábát a legjövedelmezőbb piacon, az angol Premier League-ben is, méghozzá 275 millió fontért (124 milliárd forint) megvéve az Everton részvényeinek többségét. Csakhogy az ügylet 8 hónapja húzódik, a befektetőt szigorúan átvilágító liga ugyanis nem adja rá az áldását. A liverpooli klub kisebbségi részvényesei tiltakoznak a jelenlegi tulajdonosnál, Farhad Moshirinél és az Everton igazgatótanácsánál a „nem megfelelő” vevő „bohózatnak” minősített hatalomátvétele ellen.

O The New York Times, uma das fontes jornalísticas mais respeitadas do mundo, investigou a 777 Partners, e os resultados são preocupantes.



A matéria destaca a dependência da 777 Partners de empréstimos para operar muitos de seus negócios, levantando sérias dúvidas sobre (+) pic.twitter.com/nSddHJ5vUC — Pedro Strozenberg (@PStrozenberg) October 10, 2023

Nem csak a fociban gyülekeznek a viharfelhők a 777 Partners fölött. Egy ausztrál fapados légitársaságnál már lehúzták a rolót. Egy angol pénzintézet pedig, miután 600 millió font (270 milliárd forint) hitelt adott a miami csoportnak, most azzal vádolja, hogy 350 millió font (158 milliárd forint) értékű fedezet fölött vagy nem rendelkezik a 777, vagy már más kölcsönbe is bevonta biztosítékul. A New York Times szerint hitelekből fenntartott piramisjáték a vád.

