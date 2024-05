„Csúcs az edző” – Kiálltak a sokat kritizált Dárdai Pál mellett

Továbbra is bizonytalan, hogy a következő szezonra is marad-e Dárdai Pál a Hertha BSC labdarúgóinak vezetőedzője. A tavaly a csőd szélére került és a német Bundesliga élvonalából kiesett berliniek magyar klubikonja túl van a csapat totális átformálásának nehezén. Ugyanakkor egyre több kritika éri, és a hírek szerint a klubon belül is akad, aki ellene dolgozik. Az amerikai befektetőcsoport, a 777 Partners képviselője, aki a saját edzőjelöltjét ültetné Dárdai helyére. Csak egy a bibi: a játékosai egy emberként kiállnak a nyáron lejáró szerződésű trénerük mellett.

Dárdai Pál szárnyakat adott angol légiósának Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt támasztják alá a Hertha angol légiósa, Jonjoe Kenny szavai is. A 27 éves futballista pályafutása legjobb évét futja Dárdai Pál irányításával: jobbhátvéd létére 30 tétmeccsen 4 góllal és 7 gólpasszal segítette a csapatát (tavaly ugyanennyiszer játszott, de gólt nem szerzett, és csak egyet készített elő).

– Csúcs az edző. Igazán nagyon szeretem őt. A stadion közelében lakik, ő a Hertha BSC Bundesliga-meccsrekordere, érti a klub szellemiségét. Most harmadszor edző itt, és az előző két szakaszban is jól dolgozott – dicsérte Dárdait, egyértelművé téve, hogy jelenlegi szakvezetője maradása mellett teszi le a voksát.

– mondta a magyar edzője jóvoltából is húzóemberré és közönségkedvenccé előlépett focista.

A 2. Bundesliga szezonzárása előtt három fordulóval 8. Dárdai-csapat legközelebb vasárnap (13.30, tv: Aréna4) a 10. Elversberg vendégeként játszik.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.