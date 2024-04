„Szívvel-lélekkel játszottunk" - győzelmet ünnepelt a magyar tábor a vb-n

A magyar válogatott vasárnap 3-1-re verte Japánt az első meccsén a vb-n. A győztes gólt Terbócs István szerezte, aki egy hete az Alba Aréna első találatát is lőtte. Nincsenek tehát rossz napjai...

Fotó: Szigetváry Zsolt

"Mondhatni így is, reméljük ki tart a vb végéig, és Kanada ellen is - reagált a felvetésre a magyar válogatott csatára. - Nyilván a profi sportoló mindig azon van, hogy a legjobbját nyújtsa, örülök, hogy most jobban kijönnek a lépések. Nehéz meccs volt, nem tudom, hogy nekem hanyadik vb-m ez, de az első mérkőzés mindig kritikus, van benned, drukk, izgulás, a másik csapat is izgul, tudjuk, hogy izomból jönni fognak. Örülök, hogy úgy mint Ljubljanában, ezúttal is sikerült magabiztosan behúzni az első meccset, és remélem, ez akkora löketet ad a brigádnak, hogy elrepít minket az álmaink felé."

Sofron István hozzátette, óriási erőt ad a csapatnak a magyar közönség.

"Nagyon nehéz meccs volt, látszik, hogy mennyire kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Szlovéniát elkapta Dél-korea és mi is nagyon szoros meccset játszottunk. Egy ilyen kezdés nagy erőt tud adni, mert pozitív élménnyel, három ponttal nyitottunk, megvan az esély a feljutásra, amiért jöttünk, és kifejezetten jó játékot nyújtottunk. A harmadik harmadban egy kicsit magunkra engedtük őket, elfáradtunk, de a csapat erejét mutatja, hogy így is sikerült megnyerni a mérkőzést. Szívvel-lélekkel játszottunk, és nem győzzük hangsúlyozni, olyan közönség áll mögöttünk, amely hatalmas erőt ad nekünk."

Hétfőn szünnap lesz a vb-n, kedden 16 órától Dél-Korea ellen folytatja a magyar válogatott.