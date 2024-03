Szoboszlai Dominik lemaradt első angliai kupadöntőjéről. A Liverpool focicsapata múlt vasárnap 1-0-ra győzte le a Chelsea-t, s noha a magyar labdarúgó is ott volt a találkozón, együtt is ünnepelt a társakkal, sérülés miatt be sem nevezték a meccsre. Pedig ő úgy érezte, készen áll a harcra.

Ha tehetném, pályára lépnék! Vérzik a szívem, de inkább a jövőbe nézek! Inkább játsszak majd egészségesen még 20 meccset

– mondta a Match4 televíziónak adott interjújában a Liverpool magyar labdarúgója, aki azóta szerencsére visszatért a társai mellé.

Fotó: Visionhaus/Getty Images

A Ligakupa döntőjében a Liverpool kispadján rengeteg tinédzser ült, sőt a hosszabbításban már tizenéves „suhancok” harcolták ki a győzelmet. Így például Bobby Clark, Jayden Danns és James McConnell nevével is most ismerkednek csak a szurkolók. A meccs másnapján meg is jelent egy videó a közösségi médiában, mely azt állítja, a liverpooli focistát köszöntötték hétfőn iskola- és évfolyamtársai.

Hamar kiderült, az itt ünnepelt fiatalembernek köze sincs sem a Liverpoolhoz, sem a focihoz. Ő Tadgh O’Donell ír ökölvívó, aki 2022-ben, 15 évesen lett a juniorok között Európa-bajnok. Akkor készült a fogadtatásáról ez a felvétel.

Az utóbbi hetek átigazolásai híreiben már szerepelt a Chelsea mellett a Manchester United is érdeklődik Kerkez Milos iránt – értesült Ben Jacobs szigetországi átigazolási szakértő. A magyar labdarúgó-válogatottban 20 éves létére már alapembernek számító balhátvéd tavaly nyár óta az angol Premier League-ben szereplő (jelenleg 14.) Bournemouth játékosa, de a szezonbeli 23 tétmeccsen nyújtott teljesítményével máris felhívta magára a „nagyok” figyelmét.

A „Cseresznyék” tavaly közel 18 millió eurónyi (7 milliárd forint) összeget fizettek érte a holland AZ-nek, ahol az AC Milan utánpótlása után berobbant a felnőttfociba.

A labdarúgó édesapja, Sebastijan Kerkez minapi Instagram-fotóján az MU edzőjével, Erik ten Haggal látható: