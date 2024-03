„Nagyon nehéz lesz” – Erre készül a magyar foci új csillaga

Ha rövid időre, de újra hazaérkezett a magyar foci idei felfedezettje. A 19 éves Yaakobishvili Antal idén már bemutatkozott a spanyol bajnokság meglepetéscsapatában, a Gironában. Az U21-es válogatottban csütörtökön 81 percet játszott Moldova ellen, kedden pedig Kazahsztán otthonában lépnek pályára Eb-selejtezőn (M4 Sport, 15.00).

A középhátvéd januárban a spanyol bajnokságban is bemutatkozott, emellett pedig a Szuperkupában is játszott. Csapata Európa idei felfedezettje, a Girona még a bajnoki címért is harcban állt, jelenleg pedig a 3. helyen áll a tabellán. Jó eséllyel ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján is.

A védő 193 centiméter magasra nőtt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Antal elégedett az idei évvel, azonban vannak még céljai a szezonban.

Örülnék, ha még néhány meccsre be tudnék állni, szívesen szerepelnék egyszer kezdőként is, de azt is látni kell, hogy a nagycsapat keretében most mindenki egészséges, így nagyon nehéz lesz odaverekedni magam. A rövid távú célom az a szezon hátralévő részére, hogy legyen még egy-két meccs, ahol néhány percet kapok

– mondta a Magyar Nemzetnek a fiatal tehetség, aki azt is elárulta, hogy posztján ki a példaképe. Érdekesség, hogy a legnagyobb idolja, a világ- és Európa-bajnok Sergio Ramos a Sevilla labdarúgójaként ott volt a pályán, amikor Yaakobishvili bemutatkozott a ligában. A Gironán belül rutinos csapattársa, a 34 éves korábbi Ajax-, Manchester United- és Bayern München-játékos holland hátvéd, Daley Blind a példaképe.

Yaakobishvili testvérével került ki egészen fiatalon Spanyolországba. Öccse, Áron a Barcelona kapusa, s volt már, hogy a katalánok benevezték egy bajnokira. Akkor csereként nem kapott lehetőséget.

