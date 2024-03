Kerkez is benne van, teljesen szétesik a magyar válogatott Eb-riválisa

A magyar labdarúgó-válogatott mögött a második helyen végzett a szerb válogatott a tavalyi Európa-bajnoki selejtezősorozatban, de ez is egyenes ági kijutást ért. Az együttes a németországi tornán majd Angliával, Dániával és Szlovéniával játszik majd, Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány viszont kénytelen újabb nagy tehetségekről lemondani.

Kerkez Milos után újabb tehetségeket veszített a szerb válogatott – Fotó: AFP

Kerkez Milost már másfél évvel ezelőtt elvesztette a szerb válogatott, amikor a fiatal balhátvéd magyar színekben kezdett a Németország elleni Nemzetek Ligája találkozón. Az ebből adódó nézeteltéréseket aztán igyekezett tisztázni a védő:

Szerbia sosem keresett meg, Magyarország már 15 éves koromban is. Itt tisztelnek, ahogy a családomat is, ezt sosem fogom elfelejteni

– nyilatkozta még korábban Kerkez Milos.

A szerb együttes nemrég azonban Aleksandar Pavlovicot is elvesztette – írja a Magyar Nemzet. A 19 éves védekező középpályás a Bayern München akadémiáján nevelkedett, a nagy csapatba pedig idén robbant be, már 15 tétmérkőzés jutott neki a szezonban, és Thomas Tuchel vezetőedző egyre nagyobb szerepet szán neki. A szerbek ugyan hívták a mostani keretükbe, ám Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány is küldött neki meghívót, Pavlovic pedig utóbbit fogadta el.

Kerkezék útjára léphet a Liverpool tehetséges védekező középpályása, Stefan Bajcetic is, aki 19 éves kora ellenére már 21-szer szerepelt a Jürgen Klopp vezette együttesben, bár a jelenlegi idényben sérülés miatt többnyire hiányzott. Bajcetic Spanyolországban született, és a spanyol U21-es válogatott tagja, így ha megüti majd azt a szintet, vélhetően a spanyol felnőttválogatottban szerepelne majd. A szerb futball így viszonylag rövid időn belül veszített három óriási potenciállal rendelkező tehetséges futballistát.

