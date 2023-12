Világjárás után itthon karácsonyozik Gazdag Dániel és családja

Tavaly az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) nagydöntőjéig menetelt csapatával Gazdag Dániel, idén viszont a Keleti főcsoport elődöntője (0-1 a Cincinnati ellen) jelentette a végállomást a Philadelphia Unionnak. Öröm az ürömben, hogy a magyar válogatott támadó középpályás a maratoni szezon után, a hosszabbra nyúló téli szünetben végre kifújhatja magát, feltöltődhet. A hagyományosan Magyarországon töltött ünnepekre sok utazás, trópusi üdülés után érkezik haza a Gazdag-család.

Gazdag Dániel sérülés miatt lemaradt a 2021-es Eb-ről, annál nagyobb elánnal készül a 2024-es tornára Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

– Próbáljuk minél jobban kiélvezni a szünetet, mivel január óta nekem nem volt megállás. Nagyon hosszú szezonon vagyunk túl. Most, hogy van időnk,

igyekszünk minél többet utazni, világot látni. De az ünnepeket természetesen Magyarországon töltjük

– mondta a Metropolnak a 27 éves, kétszeres apuka Gazdag Dániel (felesége, Gréta 2016-ban hozta világra első fiukat, Danikát, akinek tavalyelőtt született meg a kisöccse, Maxim).

Adódik is a kérdés, hogy a két és fél éve az Egyesült Államokba szerződött focista és szerettei hogy állnak az amerikai ünnepekkel?

– A gyerekeknek a halloween, nekem pedig a hálaadás a kedvencem. Természetesen mindig részt veszünk az ezekhez kapcsolódó rendezvényeken. Danika iskolájában például idén halloweenkor volt egy nagyon jó fesztivál, amin mi, felnőttek is jól éreztük magunkat

– mesélte Gazdag, aki 2021 nyarán nevelőegyesülete, a Honvéd bajnokaként (2017) és kupagyőzteseként (2020) igazolt Philadelphiába.

Gazdag Dániel a 6. legértékesebb magyar futballista 1. Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia) 75 millió euró (29 milliárd forint) 2. Kerkez Milos (Bournemouth – Anglia) 20 millió euró (7,7 milliárd forint) 3. Sallai Roland (Freiburg – Németország) 12 millió euró (4,6 milliárd forint) 4. Orbán Willi (RB Leipzig – Németország) és Szalai Attila (Hoffenheim – Németország) 10 millió euró (3,8 milliárd forint) 6. Gazdag Dániel (Philadelphia Union – USA) 8 millió euró (3,1 milliárd forint) (Forrás: Transfermarkt)

– Pozitív éven vagyok túl, szerencsére idén is sikerült jól teljesítenem a klubomban. Gólokkal és gólpasszokkal segítettem, a bajnokságban újra egész messzire jutottunk, habár természetesen szerettünk volna megint bekerülni a döntőbe – vont mérleget az évről, amibe sok kellemes élmény (ilyen volt például, amikor a Philadelphia 76ers NBA-meccs előtt őt ünnepelte a kosárcsapat közel 20 ezres publikuma) mellé kellemetlenebb is vegyült (egy legyőzött mexikói ellenfél "szurkolóitól" halálos fenyegetéseket kapott, ügyében még az FBI is vizsgálódott).

A válogatottban eddig 23 mérkőzésen 4 gólos légiós valóban az idei szezonban is kitett magáért az Unionban: támadó középpályás létére 48 tétmeccsen 22 góllal és 6 gólpasszal segítette amerikai csapatát (a bajnokságban szerzett 14 góljával pedig idén is előkelő helyen, hetedikként végzett az MLS góllövőlistáján). Többek között új MLS-rekordot is felállított a sorozatban értékesített tizenegyesek tekintetében.

Az év végi pihenő után, 2024-ben pedig újult erővel, tán még az ideinél is fontosabb célokért küzd majd. A hajdani kispesti klubedzőjéből lett szövetségi kapitány, Marco Rossi vezérletével a magyar válogatott nyáron a rendező Németországgal, valamint Svájccal és Skóciával mérkőzik majd meg az Európa-bajnokság A csoportjában.

– Az ünnepek után kezdjük a felkészülést. Nagyon izgalmasnak ígérkezik a következő szezon!

Bízom benne, hogy nagy dolgokat viszünk véghez a klubommal, illetve a válogatottal is az Eb-n

– mondta lapunknak Gazdag Dániel, aki – Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan – sérülés miatt maradt le a 2021-es (részben budapesti) Európa-bajnokságról, így érthetően még nagyobb elszántsággal készül a jövő nyári tornára.

Gazdag feleségé volt az év kommentje

Gyerekkora óta a spanyol futballért, azon belül is a Barcelonáért rajong Gazdag Dániel. Nem csoda, hogy egy augusztusi Ligakupa-meccsen csapata veresége ellenére nagy élmény volt számára a hajdani Barca-sztárok – Jordi Alba, Sergio Busquets és főként Lionel Messi – ellen játszani. Az Inter Miami világbajnok argentin klasszisával közös képét nem is hagyta szó nélkül a felesége:

"Így még rám sem nézett soha" – reagált Gréta a Jenkifoci Facebook-oldalán megjelent képre.

A vicces hozzászólás több ezer lájkot generált, és bejárta a világsajtót.