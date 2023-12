Hétfő este eldől, van-e esélye az olimpiára a válogatottnak

Utolsó meccsét játssza, ám óriási tétért a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokságon. Az már szombaton eldőlt, hogy együttesünk nem jut be a vb-n a negyeddöntőbe, csoportharmadikként azonban még odaérhet az olimpiai selejtező tornára. Ez volt az alapvető cél, ha ma, azaz hétfő este legyőzzük a horvátokat (18.00, M4 Sport), akkor ez minden bizonnyal sikerül is. Horvátország számára is kiemelt fontosságú a találkozó, mivel ők a negyeddöntőbe juthatnak be.

Fotó: Aniko Kovacs

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a meccs előtt arról beszélt, ki kell elemezni, miért mondott csődöt a csapat vezetésről Montenegró és Svédország ellen is.

„Nem vagyunk könnyű helyzetben” – mondta az Origónak a kapitány. Majd így folytatta: