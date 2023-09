„Továbbjutást várok a magyar válogatottól” – Csank János szerint nincs félnivalónk a szerbektől

Csank Jánosnál csak Garami József rendelkezik több élvonalbeli mérkőzéssel, mármint a kispadon. Az idén 76 éves edző 1996 és 1998 között szövetségi kapitányként irányította a labdarúgó-válogatottat, a jugoszlávok elleni vb-pótselejtezőn elszenvedett kettős vereséget követően menesztették. Csütörtökön (20.45, tv: M4 Sport) a válogatott Szerbia ellen, idegenben játszik Eb-selejtező mérkőzést. Az esélyekről kérdeztük ma a megyei bajnokságban szereplő Tarpa együttesénél szakmai tanácsadóként dolgozó Csank mestert.

Csank János Fotó: Mészáros János

„Több okból is nagyon várom a meccset. A szerb csapat sok sérültet jelentett be, de lehet, csak altatni próbálnak minket. Ezzel együtt a szerb válogatott gerincét idegenlégiósok alkotják, akik meglehetősen erős bajnokságokban és kiváló csapatokban edződnek. De a magyar csapatnak nincs félnivalója, hiszen a nálunk is zömében külföldön játszó és ott egyre inkább meghatározó szerepet betöltő játékosok futballoznak. Véleményem szerint most derül ki igazán, hogy valójában mire is képes a válogatottunk. Belgrádban már a döntetlen is jó eredmény lenne, egy győzelem pedig már egyenesen a bravúr kategóriába tartozna. Túl az eredményen arra is kíváncsi vagyok, hogy mikét nézünk ki a játékban. Ezzel együtt mindenképpen továbbjutást várok a magyar válogatottól, az már részletkérdés, hogy az első vagy a második helyen” – fogalmazott Csank János.

Csank Jánosnak szóba hoztuk az 1997. szeptember 10-ei, budapesti magyar–jugoszláv meccs 7-1-es vereségét, de az egykori kapitány csak annyit reagált, hogy a vendégeknek akkor szuper csapatuk volt. Mások mellett ott futballozott mai szerb kapitány, Pikszi, azaz Dragan Sztojkovics, aki akkor remek játékkal keserítette az életünket.

„Ezúttal is nehéz dolgunk lesz, ám mindenképpen a továbbjutás a cél az Eb-selejtezőben, azon van a hangsúly” – zárta Csank János.