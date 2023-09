Így kell ezt csinálni: 3 milliárdot spórolt a Fradi az átigazolásokon

Az átigazolási szezon lezárulta után érdemes egy pillantást vetni a magyar bajnok Ferencváros nyári transzfereire, már csak azért is, mert az Üllői úton most tényleg nagyon odafigyeltek a részletekre. Hat játékos is úgy került a zöld-fehérekhez, hogy értük nem kellett a klubnak fizetnie, és ennek a hat focistának a piaci értéke csaknem 8 millió euró, azaz közel 3 milliárd forint.