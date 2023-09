Ekler Luca: Imádok versenyezni, már most nagyon izgatott vagyok! – Videó

2024. augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik meg Párizsban a fogyatékkal élők sportmozgalmának legnagyobb sporteseményét. Egy évvel az ünnepélyes megnyitó előtt a Magyar Paralimpiai Bizottság bemutatta az eddig paralimpiai országkvótát szerző sportolóit. Köztük Ekler Luca paralimpikon atlétát, aki személyes hangvételű videóban buzdít mindenkit – társai nevében is – a szurkolásra.

Ekler Luca már indulna is versenyre Párizsba! Fotó: Fodor Erika

A 2023-as paraatlétikai világbajnokság második legsikeresebb sportolója, Ekler Luca (TFSE) is kivívta már a részvételt Párizsba. A paralimpiai bajnok 100 méteres síkfutásban vb-ezüstérmes lett ezzel övé a negyedik kvóta. Emellett 200 és 400 méteren világbajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul az előbbiben 25,78 másodperces, míg utóbbiban 59,74 másodperces időeredményével világcsúcsot állított fel. A T38-as kategóriában versenyző Luca távolugrásban megvédte vb-címét, ezzel is hangolódva a jövő évi paralimpiára.

Kérdésünkre, hogy hogyan készül, Luca izgatottan válaszolt.

„Már most mennék. Imádok versenyezni. Sőt, az edzéseket is imádom, azt talán még jobban! Jókat szoktunk a többi versenyzővel beszélgetni, bár van, akivel csak a verseny után lehet beszélni. Szeretem ezt az egész hangulatot, amikor például ugrok olyan, mintha repülnék. Azt a szabadságot pedig, mikor futok, senki nem veheti el tőlem” – újságolta el a párizsi játékokra már kvótát szerzett magyar paraatléta.

Ekler Luca számára ezt jelenti a sport, a paralimpia – videó

50+ fős csapatot szeretnének

Párizsban 22 sportág legjobbjai mérhetik össze tudásukat, és már 549 versenyszámban osztanak majd érmet a sportolóknak. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) – a sportági szövetségek vezetőivel és szakembereivel egyetértésben – 17 egyéni sportág versenyzői esetében tartja lehetségesnek a paralimpiai részvételt. Az előzetes felmérések alapján hazánk delegációjának létszáma meghaladhatja az 50 sportolót, amely minden idők legnagyobb magyar paralimpiai csapata lehetne.

Az első hazai kvótát a 18 éves Rescsik Csaba sportlövő (Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület) szerezte meg Fotó: Fodor Erika

11 már van!

Hazánk eddig 11 országkvótát szerzett a jövő évi paralimpiára: négyet kajak-kenuban, kettőt-kettőt sportlövészetben és úszásban, egyet-egyet atlétikában, íjászatban és kerékpárban. Az első hazai kvótát a 18 éves Rescsik Csaba sportlövő (Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület) szerezte meg.

Emberközpontú és környezettudatos

„A szervezőbizottság felkészült és precíz. Terveik szerint egy modern, emberközpontú, környezettudatos és az olimpia színvonalát minden tekintetben elérő paralimpiai játékok részesei lehetünk. Az előadásokon túl, személyes helyszíni bejárosok keretein belül volt lehetőségünk betekinteni a versenyhelyszínek kulisszái mögé. Különböző sportcsarnokok mellett a paralimpiai faluban is jártunk, ahol minden a tervezett ütem szerint zajlik” – számolt be párizsi élményeiről a magyar paralimpiai csapat megválasztott csapatvezetője, Szabó Kristóf.

Fogadjunk rájuk!

A Szerencsejáték Zrt. már az elmúlt években is támogatta az MPB Mobilitás Programját, de a két szervezet kapcsolatát most még szorosabbra fűzi. A nemzeti lottótársaság nemcsak támogatja a parasportolók felkészülését, hanem vállalta azt is, hogy a 2024-es paralimpia idején a magyarok által érintett paralimpiai eseményekre – hasonlóan más sporteseményekhez is – fogadásokat lehet majd kötni, azaz, ez is bekerül a sportfogadási kínálatába.

Már kvótát szerzett paralimpikonok Fotó: Fodor Erika

Együtt erősebben, mint valaha

„A feladat egyértelmű: minden idők legnagyobb csapatával minden idők legjobb eredményét szeretnénk elérni a jövő évi paralimpián” – mondta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a budapesti Francia Intézetben tartott sajtótájékoztatón. A szervezet vezetője köszönetét is kifejezte mindazoknak, akik segítik a fogyatékos sportmozgalmat.

Paraolimpikonok és támogatók

„Köszönet illeti Magyarország kormányát, a Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkárságát, amely biztosítja a felkészüléshez a forrásokat. Köszönöm a sportági szövetségek és a sportegyesületek vezetőinek, munkatársainak, támogatóinknak, hogy közösen dolgozhatunk velük a magyar parasport sikereiért. Elhivatott edzőink, sportszakembereink vannak és sikerre éhes sportolóink, a legszebb reményeket fogalmazhatjuk meg – együtt vagyunk és erősebbek, mint valaha! És azt is köszönöm, hogy a magyarok, honfitársaink egyre nagyobb szeretettel, megbecsüléssel és figyelemmel fordulnak a fogyatékos sportolók felé.”