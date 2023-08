„Nincs közöttünk feszültség” – az olimpiai szereplés a tét a magyar csapatnak

Augusztus 23–27. között a németországi Duisburg ad otthont a 2023-as ICF gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságnak, amely egyben olimpiai és paralimpiai kvalifikációs verseny is lesz. Az ötnapos versenyen sportolóink célja a minél több párizsi kvóta megszerzése lesz. Eredetileg úgy volt, hogy a szegedi kiválóság, Kuli István az első beülőben kap szerepet a férfi négyesben 500 méteren, végül az egység közös tréningjei során kiderült, Nádas Bence lesz a kajakban sztrókoló versenyzőnk.

Kuli István / Fotó: Földi Imre

Ebből nincs közöttünk feszültség, elvégre korábbi súlyos izomsérülésem miatt, amire ráment a tokiói részvételem, nehezen kerültem ideális formába

– nyilatkozta Kuli István. – A lényeg az, hogy az első lépésben megszerezzük a párizsi rajtjogot, amihez szerdától Duisburgban az első hét helyezett között kell végeznünk, majd a francia fővárosban is jól szerepeljünk.

Félnek tőlünk a favorit spanyolok

Kuli tavasszal elbeszélgetett a spanyolok szakmai igazgatójával, aki elismerte, a magyar kvartett egyre ígéretesebb. Duisburgban összesen hat ötkarikás kvóta szerezhető meg, egyesben és párosban egy-egy, míg a négyesek négyet tehetnek asztalra.

– Ígérgetni felesleges, hiszen ma a világon tíz olyan négyes létezik, melyik pár tizedmásodpercen belül egyszerre zuhan célba. A siker függ a széljárástól, esőtől, ritmushibától. Mi még arra is gondoltunk, hogy a duisburgi hasonlatos a mi dunavarsányi vízünkhöz, melyen gyakoroltunk. A hajónk összecsiszolódott, az ötszázat pedig több alkalommal ideális tempóban tudtuk le. Természetesen mi is tájékozódtunk a riválisok felől, a lassan sprintversenynek számító száguldásban a spanyol, az utóbbi két évben újraépített német, továbbá az ausztrál és kanadai egység végezhet az elején – de mi is párizsi kvótát hozhatunk haza.

Kuli úgy vélte, sok múlik a középfutamok eredményein, elképzelhető, hogy már azok valamelyikében világossá válik, hogy mely országok egységei uralják majd a finálékat.