Gyűlnek a viharfelhők, Marco Rossi aggasztó hírek sorát kapja a válogatott rangadója előtt

Nem egészen egy hónap múlva, szeptember 7-én az Európa-bajnoki selejtezősorozat tán legnehezebb meccse vár a magyar labdarúgó-válogatottra: Szoboszlai Dominikék a nagy rivális szerbek otthonába látogatnak. A kerethirdetés és az összetartás közeledtével sajnos egyre több aggasztó hírt kap Marco Rossi szövetségi kapitány.

Marco Rossi egyre több aggasztó hírt kap a belgrádi csoportrangadó közeledtével Fotó: Nemzeti Sport

A régóta hiányzó Gulácsi Péter, Nagy Zsolt és Schäfer András után, július végén Botka Endre is megsérült; kérdés, mikor térhet vissza és lendülhet formába újra a Fradi több poszton bevethető védője. A balhátvéd poszton számításba jövő debreceni Ferenczi János is hetekre kidőlt.

A G csoport állása 1. Magyarország 7 pont (5-0) 2. Szerbia 7 (5-1) 3. Montenegró 4 4. Bulgária 2 5. Litvánia 1

Egyelőre nem tudni, milyen súlyos Gazdag Dániel sérülése, remélhetőleg csak 1-2 hétre esik ki. A gólerős támadó középpályás korai lecserélése után a térdét fájlalva, bicegve hagyta el a pályát a Philedelphia Union legutóbbi, New York Red Bulls ellen tizenegyesekkel megnyert mérkőzésén az észak- és közép-amerikai Ligák Kupája nyolcaddöntőjében. A hasonló poszton hasznos Kalmár Zsolt az utóbbi hetekben kiszorult a dunaszerdahelyi DAC kezdőcsapatából, és a hírek szerint a Fehérvár FC-be tart.

A középpályások közül egyelőre csak perceket kap Kleinheisler László is a görög Panathinaikoszban. Az átigazolási szezon utolsó heteiben bizonytalan a sorsa Bolla Bendegúznak is, aki svájci (Grasshoppers) kölcsönjátéka után visszatért az angol Wolverhamptonhoz, de vélhetően újra kölcsönadják (legutóbb a török Trabzonsporral hozták hírbe). Callum Styles sorsa is aggaszthatja olasz szakvezetőnket, hiszen a középpályás anyaklubja, a Barnsley kiesett az angol harmadosztályba, és a következő hetekben dőlhet el, hogy a tavalyi kölcsönjátéka után újra a Millwallban (esetleg a másik érdeklődő Watfordban) szerepelhet-e a második vonalban.