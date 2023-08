„Hihetetlen, zseniális” – Szoboszlairól áradozik az edző

Ahogy közeledik az angol labdarúgó Premier League rajtja, úgy nő a felhajtás a Liverpool csapatában tétmeccsen vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) bemutatkozó Szoboszlai Dominik körül. A 70 millió euróért (27 milliárd forint) igazolt középpályást a Sky Sports korábbi salzburgi edzője segítségével mutatta be, aki valósággal áradozott a 22 éves magyar focistáról.

Szoboszlai tehetsége és munkamorálja együtt zseniális kombináció (Fotó: AFP)

A horvát származású osztrák tréner, René Maric pár éve még Marco Rose salzburgi pályaedzőjeként tapasztalta meg testközelből az akkor még tini Szoboszlai képességeit és mentalitását.

Mindkettő alapján fényes jövőt jósol neki az angol sztárcsapatban. Szerinte Jürgen Klopp vezetőedző a magyar sztár segítségével hozhatja vissza a csapatára korábban jellemző nagy intenzitású játékot.

„Hihetetlenül atletikus. A fizikai teljesítménye rendkívül erős az adatok alapján” – dicsérte Szoboszlait a szakértő, kiemelve, hogy mindig fegyelmezetten visszazár védekezni és sok párharcot nyer. „Ha a csapat szabadnapján az irodában dolgoztam és kinéztem az ablakon, ott gyakorolta a pályán azokat a csodás szabadrúgásait.”

A tehetség és a sok kemény munka keverékének köszönhetően tart itt

– mondta Maric, kiemelve azt a „pozitív arroganciát”, ami Szoboszlait már gyerekkorától jellemzi. „Mindig is tudta, hogy egyszer világklasszissá válhat, és láthatjuk, most tényleg az lehet. Igazán szeret futballozni, és szeret keményen dolgozni is. Úgy hiszem, ez egy zseniális kombináció.”

Exedzője szerint Szoboszlai „rúgótechnikája a világon az egyik legjobb”, így akár távolról is veszélyes lehet a kapura. Hasznos középen vagy bármelyik szélen; ügyesen cselez akár egy-egy ellen is; nem beszélve arról a képességéről, hogy fel tudja törni a tömörülő védelmeket, amire eddig szinte csak Trent Alexander-Arnold volt képes a csapatban. Maric amondó, nagyon jó vásárt csinált vele a 'Pool; még a három-négy évvel ezelőtti, Bajnokok Ligája-győztes és angol bajnok Klopp-csapat középpályáján sem volt olyan játékos, aki Szoboszlai képességeivel rendelkezett volna.

„Ha ég benne a tűz, képes 25 méterről süvítő bombagólt lőni, de akár nagyon kreatív gólpasszt is tud adni. De még ha rossz napja is van, a védőmunkája biztos alapot ad, ezért szerintem nagyon fontos lesz a Liverpool és Klopp játékstílusában” – mondta René Maric.