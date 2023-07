Őrült éjszakai élet várja Szoboszlai Dominiket Liverpoolban

Szoboszlai Dominik az RB Leipzigtől az FC Liverpoolhoz szerződött. De vajon az új csapatán túl mi minden várja őt arrafelé az őrült éjszakai életről, és a legendás zenei világról híres Liverpoolban? A travelo.hu 7 érdekességet szedett össze a városról.

Többek között kiderül, hogy itt található a világ első légkondicionált épülete, és minden idők legismertebb zenekara, a The Beatles is innen indult hódító útjára. Liverpool híres a barátságos helyi lakosairól, akiket – amellett, hogy liverpudliknak hívnak – gyakran scouserként is emlegetnek. Pedig a „scouse” kifejezés valójában a város különleges ételének a neve. Ez egy kiadós pörkölt marhahúsból, burgonyából, sárgarépából és hagymából, amit a norvég labskaus egy változatának tartanak. Az ételt valószínűleg a több száz évvel ezelőtt idelátogató tengerészek hozták a városba.