Nem akármilyen világsztárok ellen készülhet Marco Rossi embere

Kerkez Milos már nagyon készül a Bournemouth-val a Premier League következő szezonjára. A nyolcszoros magyar válogatott futballista abban a kiváltságos helyzetben van, hogy a csapatban egyelőre nincs másik balhátvéd, így vélhetően rendszeres játéklehetőség jut neki a kezdőcsapatban. Ez pedig utat nyit arra, hogy a világ legjobb jobbszélsői ellen bizonyíthasson. Lapunk összeszedett öt nevet, aki ellen Marco Rossi embere óriási párharcokat vív majd.

Kerkez Milos (balra) a világ legjobb jobbszélsői ellen bizonyíthat Fotó: Nemzeti Sport

Bukayo Saka

A még mindig csak 21 éves Bukayo Saka az Arsenal utánpótlásának ranglétráját járta végig, jelenleg pedig a tavalyi ezüstérmes legértékesebb játékosa a maga 120 millió eurós (45 milliárd forint) árcédulájával. Az előző szezonban az összes bajnoki fordulóban pályára lépett, 14 gólt és 11 gólpasszt hozott össze, már az angol válogatottban is alapember. Sakával szeptember 30-án néz farkasszemet Kerkez.

Bernardo Silva

Azzal a jóslattal talán nem igazán lehet mellé lőni, hogy a Bournemouth keményen fog védekezni a címvédő, tavaly Bajnokok Ligáját és FA-kupát nyerő Manchester City ellen. A jobb oldalon Bernardo Silva igyekszik majd zavart okozni a védelemnek és legfőképpen Kerkeznek. A 80 millió eurót (30 milliárd forint) érő portugál nem tartozik a leggyorsabbak közé, de játékintelligenciája és a bal lába egészen kiemelkedő. A Manchester City először november 4-én fogadja majd a Bournemouth-ot.

Mohamed Szalah

A Liverpoollal már a második fordulóban, augusztus 19-én megmérkőzik a piros-fekete mezes együttes. Szoboszlai Dominik vélhetően a középpálya bal oldalán játszik majd, így Kerkeznek a fő fókuszpontja Mohamed Szalah lesz majd. Az egyiptomi szélsőt 2018-ban és 2022-ben is a legjobb játékosnak választották meg Angliában, tavaly is félelmetes statisztikái voltak, 38 meccsen 19 gólt rámolt be és 12 gólpasszt osztott ki. A jobbszélsők közül ő a leggólerősebb, ha augusztus 19-én adós marad a találattal, az már egy komoly skalp lesz a 19 éves balhátvédnek.

Antony

Tavaly augusztusban a Manchester United 95 millió eurót (35 milliárd forint) sem sajnált az Ajax jobbszélsőéért, Antonyért. A brazil futballista tavaly a katari világbajnokságon is szerepelt, első szezonja igencsak hektikusan sikerült Angliában, a konstans jó teljesítménnyel adós maradt, de többek között az Európa-ligában az ő góljával sikerült kiejteni a Barcelonát. Most, hogy már ismeri a PL-légkörét, minden bizonnyal teljesítménye is feljavul. A 23 éves játékossal december 9-én néz farkasszemet Kerkez.

Moussa Diaby

Végezetül egy új név a Premier League mezőnyében, az Aston Villa július 22-én 55 millió euró (20 milliárd forint) fejében szerződtette a Bayer Leverkusentől Moussa Diabyt. A kilencszeres francia válogatott szélső kiemelkedő sebességgel rendelkezik és a labdával is igencsak szoros barátságot ápol. Diabyval december 2-án találkozik majd Kerkez.