Marco Rossi emberét még a világbajnok legenda is dicséri

Az utolsó meccsen maradt le az olasz élvonalról, de így is nagy tehetség Balogh Botond. A Parma 21 éves labdarúgójára már Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt, sőt, be is hívta őt a nyári Eb-selejtezőkre készülő keretébe. A csapat június 17-én Montenegróban játszik, majd három nappal később Litvániát fogadja idehaza.

Balogh három éve focizik Pármában

Balogh egyszer már szerepelt a nemzeti együttesben, 2021-ben San Marino ellen vb-selejtezőn. Menedzsere szerint most újra lehetőséget kaphat.

Van egy olyan érzésem, hogy a litvánok elleni meccsen ott lesz Botond a pályán

– mondta lapunknak Fülöp Ferenc, aki elmondta, a játékos korábbi sérülése már múlté.

– Fejjátéka eddig is remek volt, és amikor a saját kapuja körzetében labdát szerez, azt higgadtan kihozza, indításai pontosak. Korábban felvetődött, esetleg jobbhátvédként szerepeltetik, de a négyvédős rendszerben középső bekként az igazi.

Fülöp azt is elmondta, hogy a Parma veterán kapusa, a 2006-os világbajnok Gianluigi Buffon is elismeri a focistát.

– Botond elújságolta, hogy Buffon szuper ember, rá kiemelten figyel. Például, soha nem felejti el megdicsérni, vagy éppen megpaskolni a hátát, ha edzésen vagy meccsen valamit jól csinált. Ez pedig, szerencsére egyre többször megtörténik Pármában a focipályán.