Visszatért Magyarországra Liu Shaolin Sándor – videó

Az egész országot mélyen érintette a hír, miszerint a Magyarországnak több érmet is szerző gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor és testvére hátrahagyják a nemzeti trikolórt, és ezentúl kínai színekben versenyeznek. Kínának azóta már több érmet is szereztek, most azonban visszatért Magyarországra a világbajnok – szúrta ki a Mandiner.

Fotó: Árvai Károly

Arról tegnap a Metropol is beszámolt, hogy a sportszövetségből távozott Telegdi Attila, aki igazgatói pozícióban ült, és aki állítólag jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tehetséges fivérek hátrahagyják Magyarországot. Az igazgató ugyanis olyan döntéseket hozott, amelyek miatt Liuék mestere, Csang Csing Lina nem óhajtott tovább maradni, inkább hazaköltözött, őt pedig a Liu fivérek is követték később.

Most azonban úgy tűnik, Liu Shaolin Sándor visszatért Magyarországra. Ha nem is korcsolyázni, de pihenni bizonyosan. Feltöltött ugyanis egy videót a közösségi oldalára, amint éppen Budapesten sétál. Sok sportrajongó reménykedni kezdett, hogy ez azt jelenti, hogy visszatér a nemzeti színekhez, ilyesmiről azonban nem született döntés.