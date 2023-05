Európa-liga-döntő Budapesten: Mourinho magasról tesz rá, pedig mindenki erről beszél

Ha a statisztikák bármit is számítanának a pályán, akkor is nehéz lenne eldönteni, hogy a Sevilla vagy az AS Roma az esélyesebb az Európa-liga szerdai (21.00, tv: M4 Sport) döntőjében, a budapesti Puskás Arénában. Mégis megkerülhetetlen a spanyol-olasz párharccal kapcsolatban, hogy a Sevilla a második számú európai kupasorozat rekordere (hatszoros győztesként), a rómaiak vezetőedzője, José Mourinho pedig eddig veretlen a nagy kupafináléiban: ötből ötöt nyert meg.

José Mourinhót nem érdeklik a statisztikák, csak a következő meccs Fotó: AFP

Ráadásul a portugál sztáredző húsz éve, 2003-ban éppen Sevillában nyerte meg első trófeáját, a Celtic elleni UEFA-kupa-döntőben.

– Nem sokat gondolok a múltbeli történésekre. Ami történt, megtörtént. Én mindig előre tekintek. Talán ez a titkom vagy a filozófiám a labdarúgásban eltöltött oly sok évem során.

Szóval ez a döntő számomra egy új döntő. Nem gondolok a kettőezer-hármas Portóra, és nem gondolok a Roma tavalyi szezonjára sem. Csak erre a döntőre.

Tényleg van, aki szerint számít bármit is az a tény, hogy Sevillában nyertem az első döntőmet? Nem, én ezt nem hinném. Sok éve benne vagyok a futballban, talán ezért sokan öregebbnek gondolnak, mint amilyen idős vagyok valójában. És az ősz hajam miatt. Persze tényleg idős vagyok, de ahhoz nem eléggé, hogy a visszavonulásra gondoljak. Nem, nem, nem. Még sok éven át itt leszek nektek

– idézte ezzel kapcsolatban Mourinhót az európai szövetség honlapja.

Sevillai kollégája, José Luis Mendilibar közel sem olyan ismert, pedig két évvel idősebb Mourinhónál. A spanyol szakember 62 évesen jutott el edzői karrierje legelőkelőbben jegyzett csapata kispadjára. Alig két hónapja nevezték ki, az El-sorozatban már az irányításával ejtette ki a Sevilla a negyeddöntőben az angol Manchester Unitedet (2-2, 3-0), az elődöntőben pedig az olasz Juventust (1-1, 2-1 - hosszabbításban).

A budapesti meccs tétje nem csak a presztízs és a rangos kupa, hanem az őszi Bajnokok Ligája-szereplés is: a győztes helyet kap a főtáblán, amire a bajnoki szereplésük alapján már egyik félnek sincs esélye. Az olasz csapat hatodik, míg a spanyol a 11. helyen áll hazája bajnokságában a záróforduló előtt (a Roma jelen állás szerint a következő szezonban is az El-ben indulhat, a Sevillának viszont már a Konferencia-ligára sincs esélye.

Problémás argentin világbajnokok

A Puskás Aréna második európai kupadöntője előtt (az elsőn, 2020-ban a Sevilla 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől európai Szuperkupa-mérkőzésen) Mourinhónak a világbajnok argentin támadó, Paulo Dybala állapota okoz fejtörést. Rajta áll vagy bukik a Roma támadójátékának kreativitása. Dybala hetek óta bokasérüléssel bajlódik, alig játszik, valószínűleg most is legfeljebb csereként szállhat be a meccsen.

A Sevillából viszont biztosan hiányozni fog egy vb-győztes: a védő Marcos Acunát kiállították az elődöntő visszavágóján

