Húsz évnyi siker: Legendák közé emelkedett a magyar sztár

Török "KODIAK" Balázs már több, mint 20 évvel ezelőtt letette a névjegyét a hazai és nemzetközi e-sportban. A 2000-es évek elején abszolút egyeduralkodó volt a FoP a magyar Counter-Strike csapatok között és nemzetközi tornákon is olyat értek el akkoriban Kodiék, ami itthon szinte lehetetlennek tűnt

2001-ben és 2002-ben Kodiék a FoP színeiben magabiztos játékkal nyerték a magyar versenyeket és a nemzetközi tornák magyar selejtezőit is, melyek után Magyarországot képviselve utazhattak a WCG aktuális helyszínére, 2002-ben például Koreába. Akkori egyik legszebb eredményük pedig egyértelműen a 3D, a világ akkor legjobb Counter-Strike csapata elleni győzelmük volt, ami bejárta nem csak a hazai, de a világsajtót is.

2005-tól már Counter-Strike: Source-ban versenyzett Kodi, akkor már az ancients csapatkapitányaként. Karrierje során a legeredményesebb játékosok közé tudta belőni magát, 26 megszerzett érméből 18 arany!

Mindig is a hazai e-sport egyik legnagyobb alakja maradt, feltűnt már olyan rangos versenyeken, mint a V4 Future Sports Festival. Az e-sport és gaming rajongók pedig ma is rendszeresen követhetik őt, Twitch csatornáján manapság is élőben drukkolhatunk a hazai Counter-Strike egyik legnagyobb alakjának!

