Tényleg érik a klubcsere: Szoboszlait akarja Marco Rossi kedvenc csapata

Mind klubcsapatában, az RB Leipzigban, mind a magyar labdarúgó-válogatottban kulcsszereplő Szoboszlai Dominik. Jó teljesítményére már többek között az Atlético Madrid és a Chelsea is felfigyelt, most azonban egy újabb topklub, a Napoli is szívesen tudná soraiban.

Egyre népszerűbb játékossá válik Szoboszlai Dominik Fotó: Török Attila

A Marco Rossi által is favorizált olasz együttes 33 évvel ezelőtt nyert utoljára olasz bajnokságot, ám idén már akár hat fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tehet szert. Szoboszlai érkezéséről a tekintélyes La Gazzetta dello Sport számolt be, amit a Csakfoci szemlézett. Az olasz újság arról ír, hogy a nápolyiak egyik kulcsembere, Piotr Zieliński 2024 nyara után elhagyja az együttest, mivel a költségcsökkentés nem szeretné meghosszabbítani szerződését. Az ő helyére érkezne a 30-szoros magyar válogatott középpályás.

A Gazzetta kiemeli, a 22 éves futballista tökéletesen beleillene a csapat 4-3-3-as formációjába. Bár Zieliński a védekezésből is kiveszi a szerepét, de nagy részben a helyzetek kialakításért és az átlövésekért felel, a piszkos munkát André Zambo-Anguissa és Stanislav Lobotka oldja meg. Szoboszlainak ez a szerepkör tökéletesen feküdne, kiváló rúgótechnikával rendelkezik, valamint társait is remekül hozza helyzetbe, ezt bizonyítja idei nyolc gólpassza a Bundesligában.

A problémát a magas ára jelenti, ugyanis a Leipzig 80 millió euró (29,6 milliárd forint) alatt nem válna meg kulcsemberétől, a Napoli pedig ekkora összeget aligha fog rááldozni. Szoboszlai idén minden sorozatot figyelembe véve 40 tétmérkőzésen öt gólt és 13 gólpasszt szerzett.