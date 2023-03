Tízmilliók látták a szívtelen magyar focikapust

Nem elég, hogy március 13-án, hétfőn elvesztette a MTK Budapest elleni rangadót a Diósgyőr, Senkó Zsombor tette miatt a kritikák kereszttüzébe került. A diósgyőri kapus ugyanis kétszer is kivédte a hétéves Varga Énok lövését a második félidei ünnepélyes kezdőrúgásnál. A kedélyek lassan csillapodnak, ráadásul most már a külföldi médiumok is kiszúrták a nem mindennapi esetet.

Senkó Zsombor tönkretette a születésnapos Énok nagy pillanatát (Fotó: Nemzeti Sport)

A Magyar Nemzet vette észre, hogy a Twitteren a TF Videos által megosztott jelenetet már több mint tízmillióan látták, és ez csak egy a sok közül, érdemes a Bleacher Report Futball megosztását is kiemelni, ami 5,3 milliós megtekintést hozott a népszerű oldal konyhájára. A Sun is terjedelmes cikket közölt az esetről, a korábbi Juventus U23-as kapus világhírnevet kapott, ennek azonban aligha örül.

Senkó Zsombor az incidenst követően heves elnézések közepette ígéretet tett arra, hogy kárpótolja Énokot: „Sajnálom az esetet, és mindent el fogok követni, hogy a megfelelő módon kárpótoljam Énokot. Egy olyan ereklyét szeretnék neki szerezni, ami nem lóg minden kisfiú falán. Amikor megérkeznek Diósgyőrbe, személyesen fogom neki átadni azt” – nyilatkozta a DVTK hálóőre.

Szerdán az MTK is akcióba lépett, hogy megvigasztalja a szomorú szülinapos fiút és meghívta a felnőttcsapat edzésére, ahol később egy egyedi mezzel és egy focilabdával is megajándékozta.