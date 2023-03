„Halálfélelme volt" – Temesvári Andrea tartotta a lelket a rákbeteg legendában

Az egykori kiváló játékos a novemberi, Forth Worth-i WTA-világbajnokságon érzett a torkában egy megnagyobbodott nyirokcsomót, és mivel a duzzanat nem szűnt meg, további vizsgálatokra került sor. A későbbi biopszia kimutatta, egyes stádiumú torokrákja van, illetve ettől függetlenül kóros elváltozást találtak a mellében is, de mindkét daganatot korai stádiumban észlelték, így Navratilova kezelése még januárban elkezdődött. 1986-ban a párizsi Roland Garros versenyen nyert aranyérmet a Temesvári Andrea, Martina Navratilova női páros. A fináléban a Steffi Graf, Gabriela Sabatini kettőst verték (6-1, 6-2). A magyar teniszező azóta is tartja a kapcsolatot egykori párjával, személyesen legutóbb – talán nem véletlenül – éppen a tavalyi Roland Garroson találkoztak.

Temesvári Andrea Fotó: Dömötör Csaba

„Jót beszélgettünk, ebédeltünk, kávéztunk is együtt – mondta Andrea a Borsnak. – »Megoldottuk« a világ problémáit, akkor még nem is sejtettük, hogy milyen megpróbáltatások előtt áll Martina.”

Temesvári Andrea elmondta, amikor értesült a megdöbbentő hírről, azonnal kereste Navratilovát és beszélt is vele.

„Tizenhárom évvel ezelőtt már átesett egy sikeres rákkezelésen Martina. Amikor tavaly karácsony előtt beszéltem vele, éreztem a hangján, nagyon meg van ijedve. Mondta is, 2010-ben nem gondolt arra, hogy közel a vég, most viszont eszébe jutott, hogy ez a karácsony lesz az utolsó az életében. Nincs mit szépíteni a dolgon, halálfélelme volt, amit nem is tagadott.”

Andrea szerint a bajnoknő soha nem adta fel, legalább olyan elánnal küzdött, tett meg mindent a gyógyulása érdekében, mint egykoron azt a teniszpályán tette. Csak akkor a tornagyőzelmekért hajtott, most pedig az életéért küzdött.

„Bevallom, én biztos voltam abban, hogy Martina ezt a csatáját is sikeresen megvívja, győztesen jön ki az ütközetből, mert az élni akarása mindent legyőz. Mindig nagy küzdő volt, számomra is óriási öröm, hogy meggyógyult. Igaz, vár még rá néhány sugárkezelés a következő hetekben, de ez már elsősorban a megelőzés érdekében történik.”

Temesvári Andrea elárulta, alig várja, hogy ismét beszéljen Navratilovával.

„Elmondom majd neki, hogy gratulálok azért, mert ismét tudta, mikor kell rákapcsolnia. Vesztes állásból csak a legnagyobbak képesek nyerni. Martina pedig újra győzött!”