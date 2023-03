Fradi-hősők előtt tisztelegnek a Ferencvárosban

Óriásit menetelt a Ferencváros focicsapata a nemzetközi kupában. A gárda megnyerte csoportját az Európa-liga csoportkörében, s tavasszal a nyolcaddöntőben játszott a sorozatban. Ott a Leverkusen ellen ugyan kiesett, de a szurkolók és a közvélemény hősökként tekint a főszereplőkre. Előttük tisztelegve nyílt kiállítás a Ferencváros stadionjában.

Fotó: Micheller Szilvia

Az eseményen jelen volt a Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes is, aki az EL-menetelés egyik főszereplője volt.

- A pályán átéltem a sikereket, most pedig egy kicsit újraéltem ezeket a győztes pillanatokat. Örülök, hogy mindennek részese lehettem, csapattársaimmal együtt büszke vagyok rá, hogy idáig jutottunk, alig várjuk a folytatást! – mondta a válogatott kapus.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző a rá jellemző stílusban tekintett vissza a nemzetközi szereplésre.

- Amikor legyőztük a Slovant Pozsonyban, azt mondtam: nem rossz. Ezt most is tartom, de nem elégedhetünk meg ennyivel, mindig van feljebb! Örülök annak, hogy jó néhány emlékezetes meccset tudtunk játszani, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg felejthetetlen élményt szereztünk fantasztikus szurkolóinknak, akikre a jövőben is számítunk – mondta a mester.