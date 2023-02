„Hangos bravúr!” – történelmi magyar sikert ünnepelnek

Az Eurokupa nevű kiírásban az UVSE idegenben nyert a görög Etnikosz ellen, az FTC hazai vízben dolgozta le hátrányát a spanyol Terrassával szemben, az Eger pedig itthon szintén hellászi riválist (Vuliagmeni) búcsúztatott, miután ledolgozta háromgólos idegenbeli hátrányát, és büntetődobásokkal került a legjobb négy közé. Ez azt jelenti, hogy történelmi magyar siker született!

Bíró Attila Fotó: Mirkó István

„Az egriek bravúrját tartom a leghangosabbnak” – kommentált az örömtől repeső Bíró Attila szövetségi kapitány. – A négy elődöntős együttes között három magyar, ilyen sem esett még meg az európai kupahistóriában!”

Ráadásul a kiírás elődöntőjében szerepel a Vályi Vandát foglalkoztató olasz Padova.

„Ez egy tökéletes hétvége volt – összegezett büszkén Bíró. – A klubjainkban folyó szakmai munkát dicséri, ami az én dolgomat könnyíti meg.”

A szakember női válogatottunkkal eddig nyert Eb-t, szerzett vb-ezüstöt és olimpiai harmadik helyet, és már az áprilisi első keretösszetartásra gondolva azért fohászkodik, hogy ez a forma állandósuljon.

„Tavasszal kezdődik a Világligát felváltó Világ Kupa-sorozat, azon is szeretnénk kiugróan jól szerepelni” – nyilatkozta a szakvezető, aki még nem gondol a júliusi, a párizsi olimpiára kvalifikáló, fukuokai vb-re. Arra viszont igencsak szívesen emlékezik, hogy a sportág egyeduralkodója, az Egyesült Államok női válogatottjának babérjait az utóbbi két évben aratott két győzelemmel csak Vályiék tépázták meg. A kapitányt az is feldobja, hogy női pólósaink most már rendszeresen felülmúlják Spanyolországot, amelynek nemzeti együttese korábban sok galibát okozott a mieinknek.