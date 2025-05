Gyermeknap a Gyermekvasúton

Programok

A hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal várják a látogatókat. Az immár két évtizede hagyományos és sikeres rendezvényen a kisebbeknek lesz arcfestés, alkotóház, zsonglőrködés, bohóc, ugrálóvár, KRESZ pálya, óriás társasjáték és egyenruhában fényképezkedés. A vasútrajongók hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A színpadon látható lesz Rolando bűvész, a Majorka Színház műsora, Állatijó bemutató és fellép a Face Team Akrobatikus Sportszínház. A buszrajongók kedvéért egy Ikarus 263-as is vendégeskedik majd a fogadóparkban.

Színpadi programok

11:00- 11:40 Rolando bűvész

12:30 – 13:30 Majorka Színház – Pártás királylány

14:00 – 15:00 Állatijó bemutató – kis állatok bemutatása (róka, görény, kutya, patkány…)

15:30 – 15:45 Face Team Akrobatikus Sportszínház (zsákolós, akrobatikus kosárlabda bemutató)

Kisvasutazás

A Hűvösvölgy-Széchenyihegy közötti személyvonatok egész nap 40-50 percenként indulnak, de akik a hűvösvölgyi programok forgatagából szeretnének csak egy rövidebb utazást tenni, számukra előnyös, hogy a vonal alsó szakaszán betétjáratok is közlekednek, így Hűvösvölgy és Szépjuhászné között sűrített menetrend szerint, 20-30 percenként járnak a vonatok. A hagyományos, a mindennapi forgalomban megszokott szerelvényeken kívül ritkábban látható járművek is forgalomba állnak. A gyermeknapi programokat érdemes erdei kirándulással is összekötni, akár több szakaszon is vonatra szállva – ehhez a MÁV applikációban napijegyek vásárolhatók. mavapp.hu/gyermekvasut

Megközelítés: A rendezvényre érkezőknek javasoljuk, hogy közösségi közlekedéssel vagy kisvasúttal érkezzenek a helyszínre, parkolni csak a P+R parkolókban lehet.

Időpont: május 25. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: Gyermekvasút végállomás (1021 Budapest, II. kerület, Hűvösvölgy Széchenyi-hegy)