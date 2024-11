Vasútmodell kiállítás - az új generációkért

"Immáron negyedik alkalommal rendezzük meg a vasútmodell kiállítást az új generációkért.

Fotó: facebook

Miben egyedi a kiállításunk a többi hasonló rendezvényhez képest? Abban, hogy:

- a kiállítást, ahogy a neve is mutatja, elsősorban a gyermekek miatt szerveztük, de ez nem jelenti azt, hogy a felnőtteket teljesen kihagytuk volna, ezért professzionális alkotók munkái is megjelennek.

- az asztalok többsége, a gyerekekhez igazodva, alacsonyabban lesz elhelyezve, mint a szokásos kiállításokon, hogy jól látható legyen a kisebbek számára is.

- szinte minden méretarányt látni fogtok, felsorolni is nehéz, mennyi mérettel készülünk az egészen apróktól a már-már hatalmas kerti vasúti méretekig!

- az '50-s években készült modellektől/játékoktól kezdve a mai legkorszerűbb digitális rendszerekig minden látható lesz.

- több játékasztal is lesz, ahova a gyermekek odamehetnek és a vonatokat, szerelvényeket irányíthatják!

- LEGO vasút is lesz két helyen is, ahol a magyar vasút ikonikus járművei is megjelennek és a legkisebbekre gondolva még favonatot is hozunk.

- bütykölde nyílik, ahol az ott jutányos áron megvásárolható modellházakat, kiegészítőket nulladik lépésként szakmai segítség mellett építhetik össze az érdeklődők.

- a legújabb technikák, mint például a közúti járművek mozgatását végző CarMotion rendszer, is bemutatásra kerülnek."

14 éves korig a belépés díjtalan, felette egy minimális, 1 600 forintos, belépődíj van.

Időpont: november 16-17.

Helyszín: Fővárosi Művelődési Ház (H-1119 Budapest, Fehérvári út 47.)