Tudatosan jelen lenni – A mindfulness szerepe az életünkben

"A mindennapok során gyakran tapasztalhatjuk, hogy a rohanás és a megszokott rutintevékenységek végzése közben úgy illannak el életünk pillanatai, hogy valójában nem is éltük meg őket. Ezt akár egyfajta robotpilóta üzemmódnak is nevezhetjük, amely a cselekvő létállapotunknak felel meg. De milyen az, amikor létező üzemmódban vagyunk? A mindenkori bölcsek már régóta közvetítik tanítványaik felé azt az üzenetet, hogy éljenek a mában. Buddhától, Horatiuson át a mai kor kiemelkedő gondolkodóikig sokan képviselték és képviselik ezt a mai napig.

Fotó: Facebook

A pozitív pszichológia alakjai is egyre több olyan elméletet és gyakorlatot alkotnak, melyek a jelen megélésének központi szerepet tulajdonítanak. Ezek között a mindfulness, azaz tudatos jelenlét előkelő helyet foglal el, hiszen amióta Jon Kabat-Zinn kidolgozta első mindfulness alapú programját, emberek tömegei tanulják a módszert és élvezik annak előnyeit. A tudatos jelenlét ráadásul több, mint egy módszer, ez egy életforma, amely révén megtapasztalhatjuk, milyen is az, amikor nemcsak szemtanúi, hanem aktív részesei is vagyunk saját életünk folyásának."

Előadó: Esze Viktória, pszichológus, mindfulness tanár

Jegyár: helyszínen 2 800 forint

Időpont: március 21., 19.00

Helyszín: Esernyős, Szindbád Rendezvénytér (Fő tér 2. Budapest, 1033)