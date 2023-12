Mikulás nap a Lenke Lovasudvarban

Hívunk most hát benneteket is hogy egy igazi Mikulás napban legyen részetek!

Amire mindenképpen számíthattok:

- sétalovaglás : 2 éves kortól kipróbálhatjátok a lovaglást, a bátrakat nagyobb körre is elvihetjük

- kézműveskedés

- mikulás challenge a lovasudvar területén

- állatsimogató

- arcfestés

- fotó sarok

- büfé kínálatunk kiegészül mindenféle ünnepi különlegességgel gyermekek és felnőttek számára egyaránt

- tombola

Fotó: Facebook

Mit hozz magaddal?

- melegen öltözzetek, szabadtéri a program, a kézműveskedés kivételével

- Rossz idő esetén fedett részen lesznek a programok

A rendezvény időpontja: december 9. szombat 9.30 órától 13.30 óráig

Helyszín: Lenke Lovasudvar

Belépőjegyek:

Felnőtt 2000 forint/fő

3 év feletti gyermekek 1000 forint/fő

Családi belépő 2 gyerek és 2 felnőtt: 4500 forint

3 év alatti gyermekek számára ingyenes belépést biztosítunk!

Időpont: december 9., 9.30

Helyszín: Lenke Lovasudvar (Alacskai út 94, Budapest 1182)