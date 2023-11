Megmutatják, hogyan keverj gyógynövényes készítményt!

"Ez a terület azért is izgalmas, mivel a hivatalos fitoterápiás vizsgakövetelményeken túlmutat. Kiemelt fókuszt kapnak a népi és egyéb herbalista hagyományokban is fellelhető, illetve otthon is könnyen elkészíthető, alkalmazható, alkalmanként „modernebb formába öltöztetett” gyógynövényes készítmények. Az előadást gyakorlati bemutató is színesíti.

Fotó: Facebook

Mózesné Szikora Hilda fitoterapeuta, felsőfokú gyógy- és fűszernövény technológus oklevelét 2022-ben vette kézhez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen. Az elmúlt több mint 20 évben a gyógynövények termesztése, gyűjtése mellett fitoterápián innen és túl is sok gyakorlati tapasztalatot szerzett a gyógynövények legkülönfélébb felhasználási területein a mindennapi gyakorlatban."

Az előadás időtartama 2 óra

Időpont: november 16., 17.30

Jegyár: 1 500 forint

Helyszín: Hagyományok Háza, Borbély Jolán terem