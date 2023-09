"Sziasztok Tangósok! Utcatánc - Mindenki Tangója a Hunyadi téren - Életminőség javítás az argentin tangó segítségével 2023. szeptember 3.-án Vasárnap 17 és 19 óra között!

Fiatal vagy idős vagy? Stresszes az életed, kiegyensúlyozott vagy? Gyere és kóstolj bele a tangó hangulatába, tapasztald meg, hogy életkortól és élethelyzettől függetlenül mit tud nyújtani a számodra!

Fellépő művészeink: Bartha Kat és a Tango Harmony zenekar, Ágnes Rita Pazzagli, Laszlo Kelemen és Krizsán Emma a TangoFlow oktatói, Levente Pálffy és Pálffy-Balogh Márta a Seniortangó oktatói, Róbert RózsaFekete és Viktória Teubel-Petró a Tangópalota oktatói.

A táncbemutatók után egy rövid - alapok - tangóleckén vehetünk részt a Tangópalota tanáraival, majd vidám tangós szabadtánc - milonga következik!

A Tango Harmony Budapest argentin tangó zenekar nagysikerű európai és Buenos Aires-i turnékkal, több mint ezer koncerttel/előadással a háta mögött világszerte elismert táncosokkal karöltve ad ízelítőt a tangó életérzésből, és a magával ragadó forró hangulaton túl betekintést nyújtva annak lelki, személyes világába is. Bemutatjuk a tangó korosztályokon átívelő sokoldalúságát, hogyan tud hozzátenni mindenki életéhez egészségi állapottól, élethelyzettől, fizikai adottságoktól függetlenül. A bátor résztvevőket beavatjuk a tangó alapjaiba, majd a szabad táncban mindenki kamatoztathatja frissen szerzett tudását.

A tangó az egyetlen olyan tánc, ami valóban korhatár nélkül gyakorolható mellékhatások nélkül. Az idősekre gyakorolt pozitív hatás felkeltette a fiatalabbak érdeklődését is, így világszerte, de nálunk Budapesten is egyre több fiatal látja meg benne a lehetőséget saját fizikai és mentális kondíciójának fenntartására, javítására. A „Mindenki tangója” eseményen a fellépők is demonstrálják ezt a sokszínűséget, a legfiatalabb és legidősebb korosztályból is lesznek fellépők, valamint mozgássérült fellépőnk is lesz, aki adottságai ellenére be tudja mutatni, mire képes a tangó.

Esőnap: amennyiben szeptember 3-án, a megjelölt időpontban esik az eső, úgy szeptember 17-én, délután 5-kor pótoljuk az eseményt a Hunyadi téren (ha szeptember 17-én is esik az eső, akkor az Eötvös10-ben lesz megtartva a program!)

A rendezvényre a belépés mindenkinek díjtalan!"