Kezdődik az Európai Mobilitási Hét: ezek lesznek a fővárosi programok

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat az Európai Mobilitási Hét keretében számos programmal készül, hogy népszerűsítse a környezetkímélő, fenntartható közlekedési eszközöket. A rendezvény mottója: „Takarékoskodj az energiával!”

Rengeteg autómentes programon lehet részt venni Budapesten a mobilitási hét alkalmából. Fotó: facebook.com/EMH.AMN

Főbb programok Budapesten

2023. szeptember 16–17. autómentes hétvége lesz a Szabadság hídon, a Fővám téren, a Vámház körútnál és a pesti alsó rakparton járműkiállításokkal, nosztalgiajárművekkel, gasztrosétánnyal, kerékpáros oktatótúrával, kerekasztal-beszélgetésekkel, szervezett városi sétákkal, játszóbusszal, interaktív kísérletekkel, buszszimulátorral, VR-szemüveges túrákkal. Szeptember 19-én bringás reggeli lesz, 22-én pedig a már említett autómentes nap.

A néhány fővárosi programról részletesen

Az Autómentes Hétvégén a Budapestre jellemző nosztalgiajárművekre szállhatunk fel a Vámház körúton és a Szabadság hídon a BKK és a BKV Zrt. szervezésében. Akár a villamosvezetői fülkébe is be lehet ülni. A kiállításon többek között a legidősebb üzemképes favázas villamosokra, az egyik legszebbnek tartott FVV „Bengálira” és a legmodernebb, szeptembertől már Hűvösvölgyben közlekedő CAF-villamosra lehet felszállni. Új nézőpontból ismerhetjük meg a megvalósuló programokon keresztül a korszerűbb járműveken is: a CAF-villamoson gyerekműsorral, a legmodernebb MAN-buszon DJ-szettel, a Mercedes buszon élő koncerttel, a Škoda–Solaris trolin arcfestéssel várja a BKK az érdeklődőket.

Az Európai Mobilitási Hétről 2023-ban 39 ország 1690 városa vesz részt a kezdeményezésben, ami arra hivatott ösztönözni az embereket, hogy használják a kiépített közlekedési infrastruktúrát innovatívabban, intelligens módon, az élhetőbb közeg és a levegőminőség javítási érdekében. A kampányban nemcsak európai városok vesznek részt idén, hanem Argentína, Ecuador és Japán is – olvasható az Európai Mobilitási Hét hivatalos weboldalán. Az esemény záróprogramja hagyományosan az autómentes nap, ami idén is szeptember 22-én lesz.

A Vámház körúti gasztrosétányon a legmenőbb foodtruckok (pl.: Happy Churros, Jack Daniels Bar, Legenda Sörfőzde, Meraki, Mexikói Gourmet Truck, Nemo, Peter's HotDog stb.) kínálják az ízletesebbnél ízletesebb nemzetközi finomságaikat. Szombaton éjfélig, vasárnap este 10 óráig várják az enni, inni, szórakozni vágyókat – olvasható a BKK tájékoztatójában. A BKK Gyereksaroknál közlekedési járművekkel kapcsolatos kézműves-foglalkozással várják a legkisebbeket. A Fővárosi Önkormányzat pedig többek között városi kerékpáros oktatótúrát tart, ami 2-2,5 órás elméleti és gyakorlati oktatás jelent a városi kerékpározás legfontosabb írott és íratlan szabályaival. Kezdőknek és középhaladóknak is ajánlják 12 éves kor fölött. Az esemény szombaton és vasárnap is 10 órakor kezdődik. Szeptember 16-án a megnyitott Pesti alsó rakparton sétálva lehet eljutni a Lánchíd-fesztiválra, ami 10-től 18 óráig ingyenes gyerekprogramokkal és Lánchíd-történeti kiállítással várja az érdeklődőket a Valyo állandó programjai mellett. Ezt követően, 19.30-tól késő estig koncertek lesznek a Clark Ádám téren.

Több fővárosi cég is készül valamilyen programmal

A Budapesti Közművek sátránál például a gyermekek játszva ismerhetik meg a szelektív hulladékgyűjtés szabályait és a városi zöldkörnyezet megóvásának lehetőségeit. Emellett bepillanthatnak a városi fák életébe is. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. interaktív vizes kísérletekkel várja a gyermekeket. A játékos kedvű látogatók egy szókirakós játék megfejtésével pedig megismerhetik a csatornába nem engedhető anyagokat. A Budapest Közút sátránál képzeletbeli utazást lehet tenni Budapest útjain és hídjain, valamint tesztelhetjük, jól tudjuk-e a KRESZ-táblák jelentését. Idén a MÁV–Volán-csoport standjánál gyermekfoglalkoztató programokkal, vasútbiztonsággal kapcsolatos edukációs játékkal, kvízzel és különféle ajándékokkal várják az érdeklődőket. A Lime sátránál pedig elektromos rollereket lehet kipróbálni. További részletek és programok itt találhatók.